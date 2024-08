8月24日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて『ラヴィット!ロック2024』が開催される。同イベントは『ラヴィット!』(TBS系)の視聴者に送る、「ラヴィット!ファミリー」による大感謝祭。各曜日の出演者たちとゲストによる「ラヴィット!アーティスト」たち、全19組が代々木を盛り上げる予定だ。

『ラヴィット!』といえばバラエティ色も強い朝の情報番組で、多くのお笑い芸人やタレントが出演中。さらにMCの麒麟・川島明の進行やツッコミもウィットに富んでおり、思わずクスッと笑ってしまう。しかし、出演をしているのはお笑い芸人やタレントだけではない。Snow Man・宮舘涼太、佐久間大介、美 少年・岩粼大昇、JO1・河野純喜など、多くのボーイズグループのメンバーが出演しているのだ。彼らは度々企画でもフォーカスされており、『ラヴィット!』を通して人間的魅力を発信することも多い。例えば、Snow Man・宮舘は「舘様クッキングショー」と題した料理コーナーを持っており、かなり自由に楽しんでいる印象だ。それによって、料理の腕前だけでなく、彼のキャラクターも浸透していったのではないだろうか。

このように、ボーイズグループメンバーたちが愛されていることがわかるのが『ラヴィット!』という番組である。そして、愛されているメンバーのうち一人がBE:FIRSTのLEOだ。

もちろん、いつもニコニコしているLEOの人柄があってこそなのだが、彼もまた大いに共演者たちから愛されている。毎度名前が表示される上に「みんながご飯をおごりたい男」という、彼のキャラクターがわかりやすいキャッチフレーズが表示されているのもその一つだろう。そして6月21日放送回では、すべての曜日の放送に出演をするという22組目のグランドスラムを達成したLEO。それを祝福するべく、「みんながご飯をおごりたい男」にちなんでオリジナルTシャツが贈呈されたのであった。

また、本人がいないところでも共演者がLEOの話をしていることもしばしば。例えば、ニューヨークがX(旧Twitter)で放送しているバラエティ番組『ニューヨークジャック』で、屋敷裕政が「LEOくんってとんでもない人懐っこさを発揮してくるからさ」、「まじで犬くらい人懐っこいよ」、「『ラヴィット!』出る度に『ありがとうございました!』って飯連れて行ったくらいのお礼(をしてくる)」とLEOの人柄がわかるような愛あるエピソードを話していた。

さらに令和ロマンは4月29日放送の『令和ロマンのご様子』(stand.fm/Podcast)でも、LEOを話題に挙げていた。「(『ラヴィット!』の)放送中、後ろの席だから(JO1・河野に)結構声かけるんだけどさ、5回に4回シカトされる(笑)。でもそれ、マジで悪意ないの。(中略)いっつもLEOさんが気づいてくれて。横から(LEOが)声をかけて(河野が)気すくの。スーパーナイスパス!」と郄比良くるまが語り、松井ケムリも「LEOくんすごい」と共感した様子だった。

そんな愛されメンバーの一人であるLEOは、『ラヴィット!ロック2024』で、男性ブランコ、マヂカルラブリー、青木マッチョとともに「バックストリートブランコ」として出演。Backstreet Boysの「I Want It That Way」を披露する“予定”だ。果たしてどんなステージになるのだろうか。そして『ラヴィット!ロック2024』の中でもLEOを始めとしたボーイズグループメンバーが愛されていることがどのようにして伝わってくるのか。ぜひ注目してみてほしい。

(文=高橋梓)