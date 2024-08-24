ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤Ë·àÊÑ¤¹¤ë¡ÖBTRNUTSS¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Î8Í×ÁÇ¤È¤Ï¡©
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥é¥¯¥é¥¯¤È²Ô¤°¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Ô¤²¤º¶ìÌå¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»25Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡×ûÃÅÄ¾»Åµ»á¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÈÖ¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¤¹¤°»È¤¨¤ë¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤Îº¹¤Ç¡¢ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤È¡¢°ì¸ìÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤¯¸½¼Â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤È¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤Î·èÄêÅª¤Ê°ì¸ì¤Î°ã¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤ß¼ê¤Ë»É¤µ¤ë¸«½Ð¤·¤ÎË¡Â§¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¸«½Ð¤·¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¸«½Ð¤·¤ÏÍ×ÁÇ¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡¡¥á¡¼¥ë¤Î·ïÌ¾¤ä¡¢LP¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¸«½Ð¤·¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£¸«½Ð¤·¤Ç¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Ãæ¿È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸«½Ð¤·¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¹Í¤¨¤ë¤«¤é¡¢Åö¤¿¤ê³°¤ì¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸«½Ð¤·¤ò¡Ö8¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÖBTRNUTSS¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Î8Í×ÁÇ¤È¤Ï¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸«½Ð¤·¤òÍ×ÁÇ¤Ç¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºÆ¸½À¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö´¶¾ð¡Ê¹¥´ñ¿´¡Ë¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡×¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÆÉ¤ß¼ê¤Î´¶¾ð¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤¿¸«½Ð¤·¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBTRNUTSS¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Î8Í×ÁÇ¤ò¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¤Ç½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬²¼¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡BTRNUTSS¤Ï¡¢¾åµ8Í×ÁÇ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¼µ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤ËÅ½¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢8Í×ÁÇ¤¹¤Ù¤Æ¤ò1¤Ä¤Î¸«½Ð¤·¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤É¤ì¤«1¤Ä¤«2¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¸«½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢8Í×ÁÇ¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¿ô»ú¡ÊN¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¸«½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë