¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛÀ¾Éð¡¦ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¡¡Ìó35Ç¯Á°¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤ªÅÚ»º¤¤¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤º¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡ýÀ¾Éð¡¦ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤ÏÌó35Ç¯Á°¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â»È¤¨¤ëÌÚÄ¦¤ê¤ÎÃÖ¤ÅÅÏÃ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÚ¤ê³ô¤Î¤è¤¦¤Ê»ý¤Á¼ê¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç°ìÌÜ¤Ü¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£Á¥ÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¡¡¡ýDeNA¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç2Ç¯ÌÜ¡¦µÈÌî¤¬¿ÀµÜµå¾ì¿ÍÀ¸½éÅÐÈÄ¡£Æ±µå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ÀµÜ¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ó¤Þ¤êÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¡£¸½ÌòÄÌ»»25Ç¯¡¢Æ±µå¾ì49»î¹ç¤Ç15¾¡17ÇÔ¡£¡È¤¢¤ó¤Þ¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡¡ý³ÚÅ·¡¦º£¹¾´ÆÆÄ¤ÏµþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤·¤«¡ÊµþÅÔ¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¹â¹»¤âÂçºå¡ÊPL³Ø±à¡Ë¤À¤·¡Ä¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¤Î¾®ËÒ¡Ë´ÆÆÄ¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£