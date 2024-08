Kroiが3rdアルバム『Unspoiled』収録曲「明滅」のミュージックビデオを公開した。本映像はレコーディングを行ったロザンゼルスでの生活や、初の出演となった<SXSW>での様子を収めた映像となっている。飾らない、ピュアに楽しむKroiメンバーの思い出そのもののような映像は、この楽曲が持つ、どこか懐かしさを感じるような雰囲気を一層引き立てているように感じる。

3rd Album『Unspoiled』



HPリンク: https://kroi.net/unspoiled/販売リンク:https://lnk.to/Unspoiled_AL発売日:6月19日(木)CD+LIVE Blu-ray「Kroi Live at 日本武道館」/ PCCA-6293 / 税込6,050円CD+LIVE DVD「Kroi Live at 日本武道館」 / PCCA-6294 / 税込6,050円CD Only / PCCA-6295 / 税込3,080円[収録曲]1. Stellar2. Psychokinesis3. Sundown (Interlude)4. Green Flash5. Signal6. GAS7. Hyper(TVアニメ「アンダーニンジャ」オープニングテーマ)8. Amber(「ダイドーブレンド」ブランドCMソング)※5月29日先行配信スタート9. PULSE10. Sesame(TVアニメ「ぶっちぎり?!」オープニングテーマ)11. Water Carrier(スターオリジナルシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』オープニングテーマ)12. papaya13. 風来14. 明滅[LIVE DVD/Blu-ray収録曲]01. Fire Brain02. Drippin' Desert03. shift command04. 夜明け05. Mr. Foundation06. Sesame07. Monster Play08. Page09. Hyper10. 侵攻11. Astral Sonar12. Never Ending Story13. risk14. 帰路15. Pixie16. Network17. selva18. HORN19. WATAGUMO20. Shincha21. Juden22. Balmy Life23. Polyester[LIVE DVD/Blu-ray特典映像]Behind the Scenes of “Kroi Live at 日本武道館”