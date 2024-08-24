「30 MINUTES SISTERS」より「30MS オプションボディパーツ タイプMD01[カラーA]」本日発売！
【30MS オプションボディパーツ タイプMD01[カラーA]】
8月24日 発売
価格：1,650円
【付属品】
(C) BANDAI SPIRITS 2021
8月24日 発売
価格：1,650円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションボディパーツ タイプMD01[カラーA]」を8月24日に発売する。価格は1,650円。
同社が展開する美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS」より、エプロンドレスが印象的な可愛らしいオプションボディが登場する。
「最適」を追求したランナーのパーツ配置により、スムーズな組み立てが可能。ブラシパーツと丸いトレイパーツ、ヘッドドレスが付属している。
「30 MINUTES SISTERS」は、フェイスパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツを部位ごとにラインアップしており、別売りのパーツと組み替えて自分好みのシスターを創ることができる。
「30MS オプションボディパーツ タイプMD01[カラーA]」
【付属品】
ボディパーツ×1式
関節パーツ×1式
ブラシ/トレイ×1式
装甲パーツ×1式
(C) BANDAI SPIRITS 2021
※発売日は流通により前後する場合があります。