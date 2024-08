【CONCORD】8月24日 発売価格: 4,480円(スタンダードエディション) 6,480円(デジタルデラックスエディション)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5/PC(Steam/Epic Games Store)用FPS「CONCORD(コンコード)」を8月24日に発売する。価格はスタンダードエディションが4,480円、デジタルデラックスエディションが6,480円。デジタルデラックスエディションには、ゲーム本編に、レノックス、ヘイマー、スターチャイルド、ヴェール、1-0FF、その他11名のキャラクターのスキンが含まれる「ノーススターフリーガンナーパック」などが付属する。なお、PS5版はパッケージ版も発売される。

本作は、色鮮やかなSF世界を舞台としたチーム制ヒーローシューターの完全新作。プレーヤーは「ノーススター」の一員として、はみ出し者や無法者、冒険者たちと共に傭兵として戦うことになる。

自分だけのフリーガンナーチームを慎重に選び抜き、オンラインでフレンドとチームを組んで、様々な目標やリスポーン型のモードに挑戦しながら、宇宙の荒野「ワイルド」にある壮大な惑星を股にかけてライバルクルーたちを倒していく。

ゲーム概要

【『CONCORD』 ゲームプレイ紹介映像】【『CONCORD』(コンコード) ゲームプレイトレーラー】

本作では、コアとなるガンプレイはシューターファンにはお馴染みのものだが、フリーガンナーたちのアビリティは多様でバラエティに富んでいるため、照準を合わせる能力やボタン操作スキルだけでは必ずしも優位に立てない。

フリーガンナーたちのアビリティは、幅広いスキルレベルやプレイスタイルを持つプレーヤーたちや、このジャンルに初めて挑戦するプレーヤーたちも楽しめるようにデザイン。高報酬で白熱する対戦プレイを望むプレーヤー向けには、さらに高度で複雑なチャレンジが用意されている。

強力なミスティックや大柄のロボットから、凄腕のガンナーやスナイパーにいたるまで、フリーガンナーの個性やゲームプレイアビリティは、プレーヤーの生み出すプレイスタイルや戦略などのあらゆる要素で発揮されるようになる。

フリーガンナーのなかには、炎の壁を生成したり、爆発するナイフを投げたり、ゴミ爆弾を投げたりと、その瞬間の状況に応じて戦術を編み出すアビリティを持つ者も存在する。道全体を塞ぐことができる壁や、爆発性トラップ、弾丸をブロックするドーム、フリーガンナーを高速化する胞子などで、ラウンドやリスポーンを超えて対戦に永続的なインパクトを与えることもできる。

【『CONCORD』(コンコード) シネマティックトレーラー】

インスパイアされたお気に入りの格闘ゲームやストラテジーゲームのアビリティやメカニクスを組み合わせることで、キャラクターにユニークな非対称性を持たせている。即興的な展開を作り出すことにより、すべての戦いや対戦がこれまでとは異なる予想外なものになる。

ゲームプレイを通じてノーススターのクルーを理解するだけでなく、発売から毎週配信されるゲーム内のシネマティックカットシーンで、それぞれのストーリーが展開。これらのシネマティックカットシーン短編は、常時ストーリーが進行するスタイルで、キャラクターのストーリー性や人間関係を描き「Concord」の銀河やフリーガンナーとしての人生をさらに詳しく紐解いていく。

「デジタルデラックスエディション」

価格:6,480円

【同梱内容】

・「CONCORD」ゲーム本編

・ノーススターフリーガンナーパック

・最大72時間のアーリーアクセス権

・オープンベータのアーリーアクセス権

・ヴェールのモナークパック

(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Firewalk Studios. Concord is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.