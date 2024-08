【「ファイナルファンタジー」シリーズ ゲーミングマウスパッド(7点)】8月24日 発売価格:各3,300円

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズのゲーミングマウスパッド7点を本日8月24日よりスクウェア・エニックス e-STOREにて発売する。価格は各3,300円。

今回、「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン」や「ファイナルファンタジーVII リバース」、「ファイナルファンタジーVII エバークライシス」などをモチーフにしたデザインのゲーミングマウスパッドがラインナップ。それぞれ、デザイン性と機能性を両立した大型マウスパッドとなっており、通常のマウスパッドと違いデスク全面に敷くことができるため、ゲーミングや仕事の際、マウスを広く操作することができる。

ラインナップ

「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×3×400mm(幅×奥行×高さ)

□「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

「ファイナルファンタジーVII リバース ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×5×400mm(幅×奥行×高さ)

□「ファイナルファンタジーVII リバース ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

「ファイナルファンタジーVII エバークライシス ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×5×400mm(幅×奥行×高さ)

□「ファイナルファンタジーVII エバークライシス ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

「ファイナルファンタジーVI ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×3×400mm(幅×奥行×高さ)

□「ファイナルファンタジーVI ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

「ファイナルファンタジーIX ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×3×400mm(幅×奥行×高さ)

□「ファイナルファンタジーIX ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

「ファイナルファンタジーX ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×3×400mm(幅×奥行×高さ)

□「ファイナルファンタジーX ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター ゲーミングマウスパッド」

・サイズ:約800×5×400mm(幅×奥行×高さ)

□「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター ゲーミングマウスパッド」スクエニe-STOREのページ

(C) 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA



(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



(C) SQUARE ENIX Powered by Applibot, Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE



(C)1994 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C)1994 YOSHITAKA AMANO



(C) 2000, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



(C) 2001 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:(C)2001 YOSHITAKA AMANO



(C) SQUARE ENIX