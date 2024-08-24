１９４５年：徴用された朝鮮半島出身者ら約４０００人を乗せて釜山港に向っていた浮島丸が日本近海で原因不明の爆発事故により沈没、数百人が犠牲に



１９７３年：フィンランドと国交樹立



１９７３年：金大中（キム・デジュン）拉致事件の記事に関連し読売新聞ソウル支局を閉鎖



１９８１年：第２次国土総合開発計画を発表



１９９２年：台湾と断交、中国と国交樹立



２００５年：中央行政機関の行政都市移転案を最終確定



２０１６年：北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）の発射実験



２０１８年：ソウル高裁、長年の知人と共謀して大企業から多額の賄賂を受け取った収賄罪などに問われた朴槿恵（パク・クネ）前大統領に一審（懲役２４年）より重い懲役２５年の判決

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