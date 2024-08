8月19日~8月23日掲載分

8月19日より8月23日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、8月19日には「【推しの子】」や「かぐや様は告らせたい」の赤坂アカ氏が原作、イラストレーターでマンガ家の西沢5ミリ氏が作画を手掛けるラブコメ「恋愛代行」4巻が発売。荒木飛呂彦氏による「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの最新作「The JOJOLands」の4巻、田中芳樹氏の小説を「封神演義」でもしられる藤崎竜氏がコミカライズした「銀河英雄伝説」30巻も同日発売された。

8月20日には「聖闘士星矢」のスピンオフ作品、「聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング」6巻、「人妻の唇は缶チューハイの味がして」のフルカラー特別版も発売となった。

9月5日23時59分までは、「【推しの子】」や「ヒロアカ」など集英社のマンガが最大50%ポイント還元されるDMMブックスのポイント還元キャンペーン第2弾が開催されている。

今週掲載の本日発売記事

□フェア・セール情報

・「ダンジョン飯」が全巻50%ポイント還元!! Kindleストアにてポイントアップキャンペーン実施中

・「【推しの子】」や「ヒロアカ」など集英社のマンガが最大50%ポイント還元! DMMブックスのポイント還元キャンペーン第2弾が本日開始

・コミックシーモアにて「comicグラストなどに使える10冊30%OFFクーポンキャンペーン」&「『ブルースカイコンプレックス』先行配信記念キャンペーン」開始

