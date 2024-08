【ブラジュ~】8月24日 連載開始

講談社は、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「ブラジュ~」の連載を本日8月24日に開始した。

本作はブラジリアン柔術を題材にした作品で、主人公の宮崎三矢男(みやざきみやお)は「強い男になりたい!」という夢を叶えるためブラジリアン柔術を学び始める。あらゆる格闘技に挑むも2週間でやめていたが、強くなることはできるのか。漫画家クリスティー田村氏の新作として連載がスタートする。

あらすじ

「強い男になりたい!」という夢を叶えるため、宮崎三矢男(みやざきみやお)はあらゆる格闘技に挑戦するも2週間も通わずに辞めてしまう。チビでガリで体力もない彼が言われることは決まっていて「お前 才能ねーよ!」だった。そんなミヤオが同じ学校の生徒にブラジリアン柔術に誘われるのだった――。どんな奴だって強くなれる! ブラジリアン柔術“初心者”物語、開始!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.