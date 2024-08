ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターシルエットの華やかな総柄パンツもかわいい、ディズニーデザイン「贅沢仕立て◎フリルパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「贅沢仕立て◎フリルパジャマ」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

襟元や袖、裾のフリルが女の子のハートをキャッチするガーリーなパジャマ。

トップスには愛らしいキャラクターのプリントが施され、後ろ側まで丁寧に配したリアルレースや、ふんわりシルエットの袖もポイントです!

またパンツは華やかな総柄デザインで、総柄の中にはさりげなくキャラクターのシルエットも☆

身生地はなめらかな肌ざわりの綿100%スムース素材が使われています。

デザインは「ミニーマウス」、「アリエル」、「エルサ」の3種類がラインナップ。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのパジャマ。

トップスには「ミニーマウス」の大きなプリントが、パンツには「ミニーマウス」のシルエットやドット、お花などのモチーフが総柄であしらわれています。

淡いピンクを基調としているのもかわいい!

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのパジャマ。

「アリエル」のイメージにぴったりな爽やかなグリーンに、カラフルなドット柄のパンツもとってもオシャレ☆

頬杖をついている「アリエル」のかわいい姿にも注目です。

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのパジャマ。

濃いめのブルーが涼しげで大人っぽい◎

それからパンツには、「エルサ」のシルエットや雪の結晶が総柄でプリントされています。

© Disney

<素材アップ>

それぞれトップスの襟元と裾にはレースが施され、女の子らしさたっぷり☆

© Disney

パンツは細ゴム2本の総ゴム仕様で、取替え口も付いています。

内側には、油性ペンで直接書ける便利なお名前スペース付き。

パジャマながら自慢したくなる贅沢さ!

キャラクターシルエットの華やかな総柄パンツも可愛い、ディズニーデザイン「贅沢仕立て◎フリルパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

