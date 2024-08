マンチェスター・シティはバルセロナからMFイルカイ・ギュンドアン(33)を獲得したことを発表した。



2016年にドルトムントからシティにやってきたギュンドアンは退団する昨夏までで公式戦304試合に出場し、60ゴール34アシストをマークしていた。22-23シーズン、初のCL制覇を含む三冠を達成した際にはシティのキャプテンを務めていた。



そんなギュンドアンは昨夏に契約満了でシティを退団し、バルセロナへ移籍していた。昨シーズンは公式戦51試合に出場し、5ゴール14アシストという結果を残したがわずか1年でシティに復帰する形となった。





There he is! pic.twitter.com/RTsOyGRNh4