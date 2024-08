荷物の量が約1/4に！キシマサ／カトジュン「圧しゅくるん」

キシマサとカトジュンは、秋冬シーズンに向け、共同開発した旅行用圧縮袋の大型サイズ・XLおよびXXLを8月22日から販売中です。

キシマサ/カトジュン「圧しゅくるん」

発売日 :2024年8月22日(木)

価格 :XLサイズ :1,000円(税込み)

XXLサイズ:1,280円(税込み)

サイズ :XLサイズ :40cm×60cm

XXLサイズ:50cm×70cm

素材 :【袋】ポリエチレン・ナイロン

【スライダー】ポリプロピレン

【スライダーチャック】ポリエチレン

販売場所:楽天市場・Amazon

キシマサとカトジュンは、秋冬シーズンに向け、共同開発した旅行用圧縮袋の大型サイズ・XLおよびXXLを8月22日から販売中。

2024年6月に別サイズを発売した際は、わずか1か月でECモールの旅行用圧縮袋販売数日本一を達成しました。

現役の客室乗務員が監修した本商品は、旅行用圧縮袋として従来の製品よりも5倍長持ちする防臭性に優れた圧縮袋となります。

■商品の特徴

本製品は、掃除機いらずで手動で従来の圧縮袋の1/4のサイズに圧縮できることが特徴です。

厚みのある圧縮袋:他社製品よりも厚みがあり、使用者がその品質の違いを実感できる製品です。

従来の圧縮袋のような、1〜2度のみ使用する使い捨てタイプとは異なり、繰り返し使用可能で長く使えます。

追加リリースサイズ

XLサイズ :大容量の衣類をしっかり圧縮。

XXLサイズ:さらに大きな容量で、より多くの衣類や寝具などにも対応。

これらの新しいサイズは、旅行や修学旅行、出張だけでなく、衣替えのシーズンにも対応できる大容量サイズです。

利用者の様々なニーズに応えられるよう設計されています。

