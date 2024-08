「愛がいちばん。」がテーマのTikTokショートドラマ！アイフル「同じ空を見上げれば」

アイフルは、日本一のショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」とのコラボレーションによる、「愛がいちばん。」をテーマとしたTikTokショートドラマを制作しました。

第一弾として「同じ空を見上げれば」を、ごっこ倶楽部の公式TikTokアカウントにて、2024年8月21日(水)より順次公開。

アイフル「同じ空を見上げれば」公開

タイトル : 「同じ空を見上げれば」

公開日 : 第1話 2024年8月21日(水)

第2話 2024年8月22日(木)

■「同じ空を見上げれば」ストーリーボード

家事と育児を任せきりにされていた美樹は、自身が倒れたことをきっかけに正悟が変わり始めた姿を見て、共に成長しながら家族としての絆を深めていくことを誓う物語。

