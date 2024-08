アイスで薬をコーティング！PREMM「お薬用スプーン アイスキューブ」

PREMMは、新しい子育てグッズとしてお薬用スプーン アイスキューブ(Ice Cube)の先行予約販売を2024年8月23日(金)よりMakuakeにて開始しました。

PREMM「お薬用スプーン アイスキューブ」

*商品名 :お薬用スプーン アイスキューブ(Ice Cube)

*商品サイズ:幅3.0cm×長さ8.5cm×高さ2cm

*重量 :23g

*素材 :プラスチック

*カラー :ホワイト

■製品概要

アイスキューブは、アイスの型を作るフレーム部分とスプーン部分からできており、これを使用することで簡単にお薬をアイスでコーティングすることができ、お薬嫌いのお子様でも飲みやすくできる製品です。

対象年齢:未就学児から小学校低学年

部品説明

使用方法

■リターンについて

1) Makuake特別早割 アイスキューブ 1個 お試し用

2) Makuake特別早割 アイスキューブ 3個セット

3) 早割 アイスキューブ 1個 お試し用

4) 早割 アイスキューブ 3個セット

5) 早割 食洗器用 アイスキューブケース

上記5つのリターンを準備されました。

食洗器用アイスキューブケースは3個の製品が入り、そのまま食洗器に入れて洗える便利なケースです。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 新発想!お薬嫌いなお子様に!

アイスで薬をコーティング!お薬用スプーン

期間 : 2024年8月23日〜11月19日

