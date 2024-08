実写シリーズ「ONE PIECE」シーズン2で、原作漫画の人気キャラクターであるミス・ウェンズデー役を「ブリジャートン家」で知られるチャリスラ・チャンドランが演じることが決定した。

バロックワークスのメンバーのミス・ウェンズデー(ビビ)を演じるチャリスラ・チャンドランは、19世紀のロンドン上流社会を舞台に、名門貴族の兄弟姉妹たちが愛と幸せを追う姿を描くNetflixの大人気シリーズ「ブリジャートン家」のシーズン2に、エドウィーナ・シャルマ役で出演した。社交界で最も輝く“ダイヤモンド”に選ばれるシャルマは、複雑な環境に思い悩みながらも、自分の行動は自ら選択する意志の強さも持つキャラクター。高貴かつチャーミング、そして賢く、芯の強さを持つシャルマを見事に演じきった。果たしてそんな彼女が、ミス・ウェンズデーの運命をどのように演じるのか。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ(イニャキ・ゴドイ)はゾロ(新田真剣佑)、ナミ(エミリー・ラッド)、ウソップ(ジェイコブ・ロメロ)、サンジ(タズ・スカイラー)ら信頼できる仲間たちと出会っていく。シーズン2では、海賊の勲章とも言える賞金首になったルフィと仲間たちがそれぞれの夢を掲げ、“偉大なる航路(グランドライン)”に踏み出していく。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1は独占配信中。シーズン2は近日独占配信。

