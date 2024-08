世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナルが「東京おもちゃショー2024」に出展!

「一般公開(パブリックデー)」ではウノやホットウィールの体験のほか、ディズニープリンセスやバービーの体験コーナーも。

まとめて紹介していきます。

東京おもちゃショー2024「マテル・インターナショナル」ブース

日程:商談見本市(バイヤーズデー)2024年8月29日(木) 10:00〜17:30/2024年8月30日(金) 9:30〜17:00

一般公開(パブリックデー) 2024年8月31日(土)9:00〜17:00/2024年9月1日(日)9:00〜16:00

会場:東京ビッグサイト(東京おもちゃショー:西1・2・4ホール)

東京おもちゃショー2024は、国内最大規模の玩具の展示会。

前半2日間は、ビジネス関係者向けの「商談見本市(バイヤーズデー)」、後半の2日間は「一般公開(パブリックデー)」 となっています。

マテル・インターナショナルのブースでは、世界で最も売れているミニカー「ホットウィール」や、2024年でデビュー65周年を迎えた「バービー」を中心とした世界最大のトイメーカーならではの、おもちゃが持つ楽しさと迫力を感じる展示を実施。

巨大レーストラックが出現するホットウィールコーナーでは、ループやジャンプといった迫力ある走りを体験できると同時に、豊富な商品ラインナップを見ることができます。

また、バービーコーナーでは、様々な職業やファッションを身にまとったバービーが60体以上同時展示され、1959年のデビュー以来、女性を取り巻く変化を映し出してきた65年間のバービーの歩みを様々な形で感じることができます。

そのほか、アナと雪の女王を再現したおもちゃのおしろを背景に、ドールと一緒に写真が撮れるしかけ付きフォトブースも登場します。

ディズニープリンセス

おもちゃのおしろを背景に、エルサと一緒に写真を撮ろう!

映画 『アナと雪の女王』 を再現したおもちゃのおしろが登場!

このおしろを背景に、エルサのドールと一緒に写真が撮れるしかけ付きのフォトブースで写真を撮ると、ディズニープリンセス アクテビティブックとオリジナルシールがもらえます。

また、ディズニープリンセスや、アナ、エルサのおしろを、自由に組み合わせてあそべる「かさねるおしろシリーズ」や、映画と同じ声でうたうエルサやアナのドールを体験できるコーナーも。

※先着順のため、なくなり次第プレゼントの配布は終了します。

バービー

バービーを探せ!ブース内のバービーを探して、カプセルトイを回そう!

マテルのバービーブース内で指定されたバービーを全て見つけると、バービーのドール、もしくはミニバービーランドのマイクロドールがもらえます。

もらえるバービーの種類は、カプセルトイを回して決定!

何がもらえるかお楽しみです☆

※参加無料となります。

※本イベントの景品には限りがございます。(両日ともに先着順)

ホットウィ―ル

ホットウィール巨大レーストラック体験会

おもちゃショー会場のためだけに制作された特別レーンでホットウィールを体験!

参加するとミニカーやステッカーなどがもらえます。

※参加は小学生以下のお子さま

※プレゼントのミニカーは先着順配布で、なくなり次第終了となります。ミニカーは選べませんのでご了承ください

※ミニカーがなくなっても参加賞のステッカーをご用意しております。参加賞も数に限りがございますのでご了承ください。

マテルゲーム

ウノってこんなにあるの?!一番遊んでみたい!ウノ人気投票&抽選会

1971年の誕生以来、不動の人気を誇るカードゲームの大定番ウノ。

現在販売中のウノシリーズの一部から、一番好き・遊んでみたい商品に投票し、抽選に参加することができます。

抽選に参加すると参加賞も。

当たりの方は好きなウノを持ち帰ることができます。

※参加は中学生以下の方、先着順のため、なくなり次第投票は終了いたします。

※抽選で当たった方にお選びいただくウノも先着順となります。それぞれ数に限りがありますためご了承ください。

人気ゲーム商品の体験会

カードを10枚ひかせるドロー10など、情け無用のカードが大量投入された人気新商品の「ウノ ハンパねぇ!」や、シンプルだけど奥が深い「ブロックス」を体験!

参加すると、ステッカーなどがもらえます。

※開場時間より整理券を配布いたします。整理券にはイベント参加時間が記載されています。

※参加時間は配布順ですので、ご希望に添えない場合がございます。

※整理券配布は先着順のため、なくなり次第配布は終了いたします。

※体験会は他のお子さまと一緒に遊んでいただきますので、指定時間に間に合わなかった場合はご参加いただけない可能性がございますのでご了承ください。

ジュラシック・ワールド

対象年齢:小学生以下

「ジュラシック・ワールド」に登場した恐竜のフィギュアと遊びながらお気に入りを見つけよう!

アプリを使ってARの恐竜と一緒に写真を撮影、SNS投稿でミニフィギュアをプレゼント。

※開場時間からマテルブースにて整理券を配布します。(無くなり次第終了)

※保護者同伴での参加に限ります。

※あらかじめ無料アプリ『ジュラシック・ワールド・ファクト』のダウンロードをお願いいたします。会場にてよりスムーズに遊ぶことができます。

※ミニフィギュアの中身は選べませんので、予めご了承ください。

※SNSへの投稿方法についてはブースのスタッフにお問い合わせください。

世界最大のトイメーカーならではの楽しさと迫力を感じる空間に!

東京おもちゃショー2024「マテル・インターナショナル」ブースの紹介でした。

