「café accueil (カフェ アクイーユ)」で、2024年9月1日(日)から9月30日(月)まで、パンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクが秋の味覚たっぷりのメニューとなり期間限定発売します。

café accueil「初秋の季節限定メニュー」

R&Jザ・ワークスは、「café accueil (カフェ アクイーユ)」で、2024年9月1日(日)から9月30日(月)まで、パンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクが秋の味覚たっぷりのメニューとなり期間限定発売。

※アフタヌーンティーは仕入れ状況によりその日の提供数が変動します。

〜季節のしあわせシリーズ〜“和栗クリームのマロンパイパンケーキ”

アクイーユ初となる“栗”をメインにした、一足早く秋を堪能できるパンケーキ。

2種類の栗のクリームで、栗本来の優しい甘さを引き出しつつ、相性の良いほうじ茶や斬新さのあるマスカルポーネを組み合わせました。

パイやヌガーで食感にアクセントをつけたのがポイント!別添えの塩キャラメルソースをかければ濃厚でビターな味わいも楽しめます!

価格:ワンサイズのみ 1,800円(税別)/1,980円(税込)

〜シャインマスカットのアフタヌーンティー〜

暑さが残る9月はシャインマスカットでさっぱりと!

フレッシュなシャインマスカットを様々な形で楽しめるようにマカロンサンドや紅茶ゼリーなどのスイーツに加え、えんどう豆の冷製スープやミニパンケーキ(グリルドズッキーニ添え)などのセイボリーで、存分にシャインマスカットを味わえる彩り豊かな12品のアフタヌーンティーです。

プランはワンドリンクか飲み放題を選べ、ドリンクはシャインマスカットの香りを楽しめるフレーバーティーやコーヒー紅茶、ハーブティー、ジュースなどを選べます。

※商品在庫がなくなり次第その日は終了となります。

価格: ワンドリンク付き・3,650円(税別)/4,015円(税込)

2h飲み放題付き・3,900円(税別)/4,290円(税込)

<初秋限定ドリンク>

〜エルダーフラワーとマスカットのソーダ〜

シャインマスカットとブルーベリーをグラスに閉じ込めたエルダーフラワーが香るさっぱり爽やかなマスカットソーダ。

価格:680円(税別)/748円(税込)

初秋限定ドリンク

〜モンブランラテ〜

メープル香るほうじ茶ラテに和栗クリームを絞った秋にぴったりなモンブラン風ドリンク。

価格:680円(税別)/748円(税込)

和栗クリームのマロンパイパンケーキ 1

季節限定アフタヌーンティー

カフェアクイーユでは、定番のパンケーキや季節限定・イベント限定のパンケーキなどのスイーツメニューと、オムライスなどのカフェご飯を販売しています。

<カフェ アクイーユ 恵比寿>

店舗名称 : café accueil 恵比寿

所在地 : 東京都渋谷区恵比寿西2-10-10

営業時間 : 11:00〜22:00(21:00ラストオーダー)

※平日 月曜日のみ:11:00〜20:00(19:00ラストオーダー)

お問合わせ先: 03-6821-8888

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “栗”をメインにしたパンケーキも!café accueil「初秋の季節限定メニュー」 appeared first on Dtimes.