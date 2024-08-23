¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óºå¿ÀÀï¤Ç7²ó2¼ºÅÀ¡Ö¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬¡¢²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢º£¸å¤Îà½©¤ÎÀï¤¤á¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎVÀïÀþ»²Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£23Æü¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë¤ËÀèÈ¯¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤¬Íí¤ó¤ÀÉÔ±¿¤Ê¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó94µå¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¾ÚÌÀ¡£²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎCS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Û¤È¤Ð¤·¤é¤»¤¿¡£
¡¡Åêµå´Ö³Ö¤ÎÃ»¤¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÀÐÀî¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¤¿¤À¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀ©µå¤¬Íð¤ì¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬Ë½¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬Èà¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢2²ó¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤·¤Î¤²¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ã¤È¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢1²ó1»à¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤ËÆóÅð¡¢Êá¼ê¡¦Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤ËÆóÎÝ°Á÷µå¤âÍí¤ß¡¢1»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Çºå¿À¤Î3ÈÖ¡¦Ìî¸ý¶³Í¤¤ò147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÎÏ¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ¤ÎÍ·¥´¥í¡¢4ÈÖ¡¦°æ¾å¹Âç¤Ë¤â3µåÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤·¡¢146¥¥í¤Ç¤ÎÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢2²ó¤Ï¤ï¤º¤«9µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£»°²ó¤Ë¤â2»àÆóÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢±óÆ£À®¤ò146¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç3µå»°¿¶¡¢Â³¤¯4²ó¤Ï6µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ÇÁê¼ê¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯àÀÐÀî¤é¤·¤µá¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤´¶¤¸¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£²ÝÂê¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢1·³¤À¤È¤³¤Î´Å¤µ¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢·ë²ÌÏÀÅª¤Ë¤¤¤¨¤ÐÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Î½¤Àµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÐÀî¤¬È¿¾ÊÅÀ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï6²ó¡£ÀèÆ¬¤Î±óÆ£¤ËÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢Ìî¸ý¤Ë½éµå¤Î143¥¥íÄ¾µå¤òº¸Ãæ´Ö¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥¤À¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ïº¸Íã¤Îº´Æ£¹ÒÂÀ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¸å°ï¡£µÏ¿¤ÏÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÐÀî¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¾¾»³2·³´ÆÆÄ¡£¤³¤ÎÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢°æ¾å¤Ë145¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Á°¤ØÎ®¤µ¤ì¤Æ¤Î2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¤¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Î°æ¾å·¯¤Î¤È¤³¤í¡¢¹¶¤áÊý¤È¤·¤Æ´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¶¤á¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¡Ê¸·¤·¤¯¡Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¿¾Ê¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¾å¡Ù¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¡£7²ó94µå¡¢Èï°ÂÂÇ6¤Î2¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º£·î8Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢Â³¤¯Æ±15Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï3²ó¤òÈï°ÂÂÇ6¤Î2¼ºÅÀ¡£20Ç¯¤ËºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±¦ÏÓ¤â¡¢ºòµ¨¤Ï4¾¡»ß¤Þ¤ê¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎàºÇ½ªÈ×¤ÎÀï¤¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ëµ®½Å¤Ê1Ëç¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸Åª¤Ë¡¢¤É¤¦Ìîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½Ë¡¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Çº£¸å¤Ø¸þ¤±¡ÖÏÓ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨»Íµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤É¤¦¥È¥é¥¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î²ó¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÂç»ö¤Ëº£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÀÐÀî¤é¤·¤¤à¤¤áºÙ¤ä¤«¤µá¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£