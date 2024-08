『日向坂46とふしぎな図書室』3.5周年記念キャンペーン開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「3.5周年記念ポスター」「直筆サイン入りチェキ」プレゼントやカムバックキャンペーンも

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』が、リリース3.5周年を記念したキャンペーンを実施する。

■勇者イベント前編「ドリームビルダー 勇者の伝説」開催!

みんなで共闘して強大なボスに挑む共闘バトルイベントを開催。出現してくる強大なイベントボスをたくさん倒そう。ひとりで倒せない場合は他のプレイヤーに救援。仲間と協力してイベントボスを倒そう。

今回のイベントでは、累計ポイント報酬などでおまもり「★4 ほのかがこちらをみている 平尾帆夏」、イベントアイテム交換所などでおまもり「★4 りなランドの勇者様 渡辺莉奈」などを手に入れることができる。

イベント開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 9月3日10時59分

ランキング開催期間:8月31日16時 ~ 9月2日15時59分

■『3.5周年記念』キャンペーンは盛りだくさん!

3.5周年を迎えた『ひな図書』が、感謝の気持ちを込めて、たくさんのキャンペーンをユーザーに届ける。

1. FC会員限定!「3.5周年記念ポスター」プレゼントキャンペーン!

2. 3.5周年記念カムバックキャンペーンログインボーナス

3. 初回無料!有償限定LvMax勇者(前編)確定スタートダッシュ召喚

4. 特別クエスト「経験値盛ってるで!」開催!

5. 3.5周年記念アニバーサリーDXパックIII交換所

6. ★4メンバーカード確定チケット召喚

■ランキング報酬で豪華報酬をゲットしよう

レーン内のランキングで100位までのプレイヤーが獲得した「イベントポイント総数」で競い合う14レーンの対抗戦。ランキングでは「★4 茉莉式天才冒険術 森本茉莉」がゲットできる。

リアルプレゼントは「ポスター」。レーン内ランキング1位~5位に入賞すると「【直筆サイン入り】ポスター」をプレゼント。※加藤史帆のレーンで1位~5位入賞者へのリアルプレゼントは「サイン色紙」となる。

6位以下でも上位入賞で「ポスター」をプレゼント。上位のレーンほど入賞枠が広がる。すごろく召喚を2周以上していれば、100位内のプレイヤーには「ポスター」をプレゼント。また、【勇者前編】と後続の【勇者後編】イベントで個人総合ランキング上位50位以内に入賞すると、参加したレーンの「【印字サイン入り】最大加速ポスター」がプレゼントされる。

勇者・王女の全4イベントを通して個人総合ランキング上位に入賞すると「【印字サイン入り】3.5周年キービジュアルポスター」と「設定資料集」プレゼント。

100位以内に入賞すると「【印字サイン入り】3.5周年キービジュアルポスター」と「設定資料集」、200位以内に入賞すると「設定資料集」がプレゼントされる。

■「ドリームビルダー 勇者の伝説」召喚開催!

イベント召喚に「★4 あおぞらの勇者」と「★4 おひさまの勇者」が登場。新メンバーカードはイベントポイント獲得量アップ。同メンバー全員の再出撃時間短縮スキル。さらに同メンバー全員の攻撃力上昇スキル持ち!



■「直筆サイン入りチェキ」プレゼントキャンペーン!

【勇者前編】と後続の【勇者後編】イベントにて、あらたに登場する★4ユニット「あおぞらの勇者」と「おひさまの勇者」を、Lv70・最大加速した人の中から対象ユニットごとに抽選で3名に「直筆サイン入りチェキ」をプレゼント。※詳細はゲーム内お知らせで確認しよう。

開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 10月2日10時59分

■FC会員限定!「3.5周年記念ポスター」プレゼントキャンペーン!



日向坂46オフィシャルファンクラブと『ひな図書』のアプリを連携することで、期間中にログインすると「3.5周年記念ポスタープレゼント抽選券」が1枚もらえる。25枚集めたユーザーの中から抽選で500名に「ひな図書3.5周年記念ポスター」をプレゼント。

開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 10月2日10時59分

■「3.5周年記念!カムバックキャンペーン」開催!

30日以上『ひな図書』をプレイしていないユーザーは、期間中ログインするだけで「スカイダイヤ」や「強化済み★4メンバーカード」をゲットすることが可能。今すぐログインして強化済★4メンバーカードをもらおう。

開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 10月2日10時59分

■初心者必見!「初回無料!有償限定LvMax勇者(前編)確定スタートダッシュ召喚」開催!



『ひな図書』を始めて90日以内のユーザーが初回無料10連できる召喚。さらに、LvMax勇者(前編)のメンバーカードが確定で入手できる。※確定枠は10連目のみ

開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 9月3日10時59分

■特別クエスト「経験値盛ってるで!」開催!

期間中、「経験値盛ってるで!の鍵【勇者・前】」が毎日配布。最大で11個手に入るので、たくさん挑戦して経験値を稼ごう。

開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 9月3日10時59分

■「3.5周年記念!アニバーサリーDXパックIII」が登場!

これまでゲーム内に登場したメンバーカードなどをまとめて獲得できるスターターパック。獲得したメンバーカードをパーティ編成してクエストを進めよう。

開催期間:8月23日メンテナンス終了 ~ 10月25日10時59分

■「【3.5周年記念】★4メンバーカード確定チケット召喚」開催!

期間中、3.5周年記念ミッションビンゴから、ログインするだけで「【3.5周年記念】★4メンバーカード確定召喚チケット」が最大20枚もらえる。

開催期間:8月24日4時 ~ 10月6日15時59分

