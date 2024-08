OSGコーポレーションは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方から使い捨てから生まれる様々な社会課題に取り組む「ステハジ」プロジェクトを行っています。

OSGコーポレーション「ステハジ」EXPO

OSGコーポレーションは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方から使い捨てから生まれる様々な社会課題に取り組む「ステハジ」プロジェクトを行っています。

今回、「ステハジ」プロジェクトによる出会いの価値を最大化し、イノベーションを起こす共創の創出を目的としたイベント「ステハジ」EXPOを2024年9月20日(金)にパナソニックスタジアム吹田にて開催。

第一興商様・Fast Fitness Japan様・吉本興業ホールディングス様・アスエネ様・味の素AGF様など、異業種の多様な企業・団体75ブースが出展します。

そして「ステハジ」EXPO内の企画のひとつとして、「マイボトルで作った最大の言葉」をギネス世界記録として参加者と一緒にチャレンジします。

会場に来場する方に、「マイボトルの持ち歩きの啓発」を目的としてマイボトルの持参を呼び掛けています。

ギネス世界記録

【さあ、みんなでサステナブルはじめよう!】

「ステハジ」EXPOでは、サステナブル体験(自分ゴトへの啓発)啓発を目的とした取り組みのひとつに、来場いただく皆様・出展者へマイボトルご持参を呼び掛けています。

会場内には、無料給水スポットを設置し、ボトルの中身が無くなれば給水する体験を実施。

また、会場へマイボトルを忘れた方には、イベント期間中にマイボトルを借りて返す「カリカエ」ブースを出展します。

この「カリカエ」は、象印マホービン、タイガー魔法瓶、ピーコック魔法瓶工業、DESIGN WORKS ANCIENT、アーバンリサーチ、OSGコーポレーション、ウォーターネットが共創して実施しています。

イベント当日は、「ステハジ」企画として、来場者の皆様と「マイボトルで作った最大の言葉」のギネス世界記録にチャレンジ。

「マイボトルで作った最大の言葉」をテーマに、「ステハジ」EXPOの運営事務局・出展者・来場者のマイボトル1,000本以上を目標に「ステハジ」の文字を作りあげます。

ギネス世界記録の記録を達成すると、参加者全員が「ギネス世界記録保持者」となります。

マイボトル「カリカエ」体験

【「ステハジ」EXPOとは】

1970年の創立から55周年の節目を来年に迎えるOSGコーポレーションでは、「ステハジ」プロジェクトによる「出会いの価値」を全てのパートナーが最大化すべく、テーマに「新結合」を加えました。

一見関係なさそうな事柄を結びつける思考を養い、それまでのモノや仕組みをこれまでに無い新しい組み合わせを実現し、新たな価値を生み出して社会に大きな変化を起こしていきたいと考えています。

そして2025年4月13日には、大阪・関西万博(SDGs万博)が開催されます。

グローバルな視野で持続可能な社会を構築し実現していくためには『サステナブルはじめよう!』という意志と、共に創出するパートナーの存在、そして行動力が必要です。

この「ステハジ」プロジェクトを新たなイノベーション創出、新たなパートナーとの出会いのプラットフォームとし、「ステハジ」EXPOを開催します。

◆開催の目的

「ステハジ」プロジェクト2大チャレンジの推進。

「ステハジ」による出会いの価値を全パートナーが最大化する。

「ステハジ」プロジェクトからイノベーションを起こす。

企業・団体・学生による出展ブースについては、環境/健康/IT/エンタメ/経営サポート/食など、様々なジャンル合わせて75ブースが、会場3階コンコースを埋め尽くし出展します。

また、「ステハジ」EXPO運営に協賛いただいている企業様は250社以上にものぼります。

【特別講演】

当日14時、4階VIPルームで行われる特別講演については、元サッカー日本代表監督の岡田 武史氏が登壇します。

※当日特別会場の混雑が予想されます。

元サッカー日本代表監督 岡田 武史氏

【来場について】

会場への参加は、WEB事前登録。

登録時に発行されるQR用紙を事前印刷いただき会場へ持参。

QR用紙は入場後の来場証明書にもなります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マイボトル使用のギネス世界記録にチャレンジ!OSGコーポレーション「ステハジ」EXPO appeared first on Dtimes.