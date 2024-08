マンチカンコンビ「にぼしら」新作披露！BACON「ねこ休み展」

BACONは、100万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する合同写真展&物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2024年9月21日(土)〜10月14日(月・祝)にTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAにて開催します。

BACON「ねこ休み展」

企画展名: 猫の合同写真展&物販展「ねこ休み展 秋 2024」

開催日時: 2024年9月21日(土)〜10月14日(月・祝) 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日・火曜日

※但し、9月23日(月・祝日)は開館、9月25日(水)は振替休日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 49組(予定)

主催 : BACON

URL :

http://tgs.jp.net/event/neko-break-nagoya

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

BACONは、100万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する合同写真展&物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2024年9月21日(土)〜10月14日(月・祝)にTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAにて開催。

名古屋ギャラリーはオープン7周年となり、初上陸のスター猫たちの共演や限定トレカの配布イベントなどを開催予定です。

■ねこまみれの秋がやってくる!名古屋初上陸のスター猫たちと、新作満載の癒しの空間へようこそ!

本展では、過去来場いただいた方も楽しめるように展示作品は新作ベースに一新。

なかでも注目は、Xでのフォロワー数が50万人を超える「うにちゃん」やオシャレなニットが話題の「寅ちゃん」、マンチカンコンビの「にぼしら」などが新作を披露。

SNSで公開されていない未公開作品も数多く展示する予定です。

<<ベビーフェイスのスター猫!?「しゃけ」が「ねこ休み展」に初登場!>>

新たなスター猫の仲間として、ベビーフェイスで甘えん坊な性格が人気の「しゃけ」が名古屋会場に初上陸します。

しゃけの作品が生で見られる貴重な機会ですので、ぜひ会場でその愛くるしい姿を楽しめます。

■人気クリエイターとコラボレート!!アート作品をモチーフにしたPOP UP EVENTを限定開催!!

会場内の特設ブースでは、ハンドメイドで制作される陶器作品が人気のクリエイター「にゃん家の団欒」とコラボレートしたPOP UP EVENTを開催。

その作風は様々で、ひまわりを持つにゃんこや叫び風にゃんこなど、猫の魅力とアートの融合を楽しめる特別な作品が初披露されます。

全ての作品は数量限定で販売される予定です。

<<限定発売予定の作品>>

・「ひまわり」 7,700円

・「真珠の耳飾りの少女」 7,700円

・「叫び」(ペア) 13,200円

・「ラ・ジャポネーズ」(ペア) 13,200円

※すべて税込表記

■名古屋初上陸!!人気クリエイター“ぽち”が会場限定で新作グッズ&購入特典をプレゼント!!

人気クリエイターの「ぽち」が会場限定でPOP UP EVENTを開催します。

新作グッズが揃い、ここでしか手に入らないアイテムが多数登場します。

購入者特典として、夏を意識した描き下ろしのオリジナルポストカードをプレゼントします!!(1名につき1枚、無くなり次第配布終了)

<<限定発売予定のグッズ>>

・メモ2種 各660円

・アンブレラマーカー4種 各660円

・おめかしキーホルダー 本体 660円

・おめかしキーホルダー ふく 580円

・ひょっこりクリップ2個セット 2,200円

・星形キーホルダー 770円

・たれみみステッカー2枚セット 390円

※すべて税込表記

※商品は無くなり次第販売終了となります

■名古屋ギャラリーオープン7周年を記念したスター猫オリジナルトレカを限定配布!!

猫の祭典『ねこ休み展』が2015年の開催から9周年になることと名古屋ギャラリーの7周年を記念して、来場者特典として記念オリジナルトレカを限定配布します。

しゃけやこまるなどスター猫たちのオリジナルトレカが新たに登場!さらに、会場内の様子を撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、限定ポストカードがプレゼントされます!

【応募方法】

会場内の様子を撮影し、#ねこ休み展 のハッシュタグを付けて、Instagram、X(旧:Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSのフォローも必須。

※来場者1名に対して1枚の配布となりまして、トレカの種類は選べません。

※数量限定のため、無くなり次第、配布終了となります。

■どこを見ても“ねこまみれ”な癒しの猫グッズが続々登場!

<あたり工房>

・クルミ入り猫 5,000円

<七月ユキ>

・お猫様刺繍壁飾り「無邪気な月の支配者」 165,000円

<衣川まや>

・画集「Chouchou2」 2,860円グッズ

・アートシール 385円

<ソラネコ>

・ミラー付きピルケース 2,500円

・ピアス・イヤリング 1,500円

・ヘアゴム 500円

・キーリール 1,200円

<tomo>

・猫ニコブローチ 1,300円

・原画ミニ色紙 2,600円〜

・ミニ原画(フレーム付き) 3,000円〜

・ニコフレークシール 500円

<COCOMEROCAT>

・マウスパッド 1,200円

・ポストカード 200円

・パスケース 3,200円

・コインパスケース 4,500円

・ペンケース 3,200円

<GlassAzu>

・ガラスの猫ペンダント 9,900円

<佐々木ヨーコ>

・猫花瓶 5,500円

<Cats in the room.>

・ポストカード 165円

・マスキングテープ 550円

・黒ネコピンバッチ 990円

・サコッシュ(外ポケットつき) 1,980円

・撥水素材トートバッグ 2,970円

<ほんだ猫>

・ミニ原画 4,400円〜

・絵葉書 220円

<灯さかす>

・ましまろうオリジナルぬいぐるみ 各種 2,145円〜

・限定ポスター 各種 3,800円

・限定ポストカードセット 500円

・コミックエッセイ 1,100円

<福嶋吾然有>

・作品集「コラージュシリーズ 2018-2021」 2,200円

・作品集「落書きシリーズ 2018-2021」 2,090円

・Drawingシリーズカード 275円

・缶バッジ 550円

・A5変形カード 330円

・額入りミニプリント 3,520円

・タイル画 15,400円〜

<Mai>

・ザビエル首輪 1,870円

<Damyan.>

・ねこのロリポップキーホルダー 2,800円

<SUIMIN>

・「ねころごろ」マスキングテープ 594円

・刺繍入りサコッシュ 1,815円

※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マンチカンコンビ「にぼしら」新作披露!BACON「ねこ休み展」 appeared first on Dtimes.