「スノーブラザーズ」が3Dアクションゲームに！TATSUJIN『SNOW BROS. WONDERLAND』

TATSUJINは、2024年8月23日(金)より、同社開発作品第一弾となるPlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch用ソフト『SNOW BROS. WONDERLAND』の予約販売を開始します。

発売は2024年11月28日を予定しています。

TATSUJIN『SNOW BROS. WONDERLAND』

8月23日から「SNOW BROS. WONDERLAND」予約開始!

TATSUJINは、2024年8月23日(金)より、同社開発作品第一弾となるPlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch用ソフト『SNOW BROS. WONDERLAND』の予約販売を開始。

発売は2024年11月28日を予定しています。

■「スノーブラザーズ」とは

1990年に業務用として登場し、現在まで多くの家庭用ゲーム機に移植された名作アクションゲームです。

最新作の本作では、2Dアクションゲームからフルポリゴン3Dアクションゲームへと進化しました。

おなじみのニックとトムの息子たちの「ニックJr.」と「トムJr.」を操作し、6つの世界を冒険する「スノーブラザーズ」シリーズ最新作です。

最大4人同時プレイが可能!コスチュームやスキルも充実

おなじみの雪玉キックで高得点を目指そう

■キャラクターボイスに豪華声優陣を起用

物語は10年後のスノーランドから始まります。

ニックの息子「ニックJr.」には土師亜文、トムの息子「トムJr.」にのぐちゆり、風の国のウィンダ姫には藤井ゆきよ、シリーズ作品の宿敵、アッチッチ大王に鶴岡聡を起用。

豪華声優キャストによるシリーズ初の長編ムービーや本格的なストーリーを楽しめます。

スノーランド王国のニックJr.とトムJr.

風の国のウィンダ姫と物語は進む…

■8月24日(土)より「SNOW BROS.コラボアイス」の発売が決定!

「SNOW BROS. WONDERLAND」の発売を記念し、秋葉原のビデオゲームバー「TOKYO VIDEO GAMERS」にて、原作「スノーブラザーズ」のニックとトムをモチーフにしたアイスクリームを期間限定で販売します。

対象のアイスクリームを注文につき、「SNOW BROS. WONDERLAND」内に登場する「先代」のステッカーをもれなくプレゼント!

TOKYO VIDEO GAMERS(秋葉原)

商品名 :「SNOW BROS. コラボアイス」

販売期間:2024年8月24日(土)〜11月28日(木)

対象商品:「SNOW BROS. コラボアイス」

販売価格:850円(税込)

対象商品1点購入につきステッカー1枚進呈

TOKYO VIDEO GAMERS

所在地 : 東京都千代田区神田練塀町13-1 SEEKBASE1-9

TEL : 03-3257-8730

■「SNOW BROS. WONDERLAND」限定版が登場!

48ページに及ぶ「設定資料集」と、声優陣による実況プレイ動画、サウンドトラック、AC版「スノーブラザーズ」のスーパープレイ動画が収録された「特典DVD」が同梱された限定版パッケージが登場。

通常版と同時に予約販売を開始します。

限定版

【限定版パッケージ製品内容】

・限定版特装パッケージ

・限定版描き下ろしビジュアル

・設定資料集(48ページ)

・特典DVD

【製品概要】

製品名 :「SNOW BROS. WONDERLAND」限定版

ジャンル :3Dアクションゲーム

発売予定日 :2024年11月28日

対応ハードウェア:PlayStation5/PlayStation4/Nintendo Switch

プレイ人数 :1〜4人

販売形態 :パッケージ

販売価格 :9,680円(税込)

■「SNOW BROS. WONDERLAND」通常版

通常版

【製品概要】

製品名 :「SNOW BROS. WONDERLAND」通常版

ジャンル :3Dアクションゲーム

発売予定日 :2024年11月28日

対応ハードウェア:PlayStation5/PlayStation4/Nintendo Switch

プレイ人数 :1〜4人

販売形態 :パッケージ、ダウンロード

販売価格 :6,380円(税込)

SNOW BROS. / SNOW BROS. WONDERLAND (C) TATSUJIN Co., Ltd.

“PlayStaion”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

“Nintendo Switch”は、任天堂の商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「スノーブラザーズ」が3Dアクションゲームに!TATSUJIN『SNOW BROS. WONDERLAND』 appeared first on Dtimes.