フレンチ好きの間で話題！ 「サンス・エ・サヴール」で料理長を務めたシェフの待望の独立店（東京・水天宮前）

Le Jardin de Kamo(東京・水天宮前)

真牡蠣のセビーチェ 写真:お店から

2024年7月、水天宮前駅から徒歩6分ほどの場所に、五感で楽しむオリジナル南仏料理をコンセプトにしたレストラン「Le Jardin de Kamo」がオープンしました。フレンチ好きの方たちの間では「あっという間に予約困難店になりそう!」と、話題になっています。

シェフ・鴨田 猛氏 写真:お店から

シェフの鴨田 猛氏は、大阪辻学園調理技術専門学校卒業後「箱根オーベルジュ オー・ミラドー」、「神戸北野ホテル」での勤務を経て海外へ。ミシュランガイドに掲載されているベルギーの名店「L’Essentiel」や、フランスの「L’Essentiel」「Hostellerie Jerome」で研鑽を積みました。2004年、「株式会社ひらまつ」に入社し、ミシュランガイドに掲載されている南仏・モンペリエ「Le Jardin des Sens」の東京店となる丸の内「サンス・エ・サヴール」で、2012年から料理長として腕を振るい、2018年、2019年にはレストランガイド 「ゴ・エ・ミヨ」 に掲載されました。2023年には世界のベジタブルレストランガイド「We’re Smart Green Guide」3radishを獲得。料理長を12年間務めている中で、料理、経営の他、生産者の方々やお客様との繋がりの重要さも学ぶ

ことができ、関わりのある人たちの応援に後押しされ、今回かねての夢であった独立に挑戦したそうです。「Le Jardin de Kamo」という店名は、20年にわたり師事してきた「Le Jardin des Sens」のプルセルシェフから授かったもので、鴨田氏の庭という意味。鴨田氏の経験とセンスが作り出す珠玉のフレンチを堪能できます。



南仏にいるかのような雰囲気 写真:お店から

新店舗は、来店しやすく築地に仕入れに通える便利さから水天宮前に決定。歴史のある日本橋エリアというのも魅力だったそう。店内は、人にも環境にもやさしい天然成分の石灰岩をベースとした無添加漆喰で施工。耐火性能や省エネ、調湿、かびなどへの抗菌性能もあり、新型コロナウイルスなどを不活化(死滅)する性能があるとのことで、クリーンで健康的な空間になっています。

プライベート感を大切にした個室 写真:お店から

フランスの街並みでもよく見られる漆喰で、白を基調とした内装は、南仏にいるかのような雰囲気でゆったりと食事の時間を過ごせます。オープンキッチンでは調理の様子を眺められ、プライベートな時間を過ごせる2〜4名用の個室も用意。また、10席のダイニングは8名以上で貸切も可能なので、接待や女子会などにもおすすめです。

ヴェルモット酒で仕上げた煮穴子 写真:お店から

同店の魅力を気軽に味わえる「ランチコース」5,800円は金曜日と土曜日のみの提供。8品ほどで構成される「ディナーコース」11,800円はほとんどの食材を野菜農家や漁港、畜産農家から直送してもらい、旬の優良な食材を使用しています。それぞれの食材たちが持つポテンシャルの高い味わいとそれらが交わることで生まれる味わいのハーモニーが特徴的なオリジナルの南仏料理。北陸、三陸、瀬戸内、北海道白糠町の有機栽培や自然農法で育てられた野菜、瀬戸内から届く新鮮な魚介、畜産農家が丹精込めて育てたミートを使用した料理は軽やかでフレッシュ感に溢れています。コースは2カ月ごとに変わり、さまざまな調理法を駆使して、四季の移ろいとともに変化する旬の食材本来の良さを最大限に引き出した、おいしいだけでなく体も喜ぶ料理の数々を楽しめます。

ワインも幅広く取り揃えています 写真:お店から

フランスワインはカジュアルなものからハイクオリティな蔵出しワインまで幅広いラインアップ。その他、南仏ワインは常に飲み頃のものを揃えています。ワイン好きの方には「ディナーコース+ワインセット」18,950円 がおすすめ。気軽に楽しめるワイン4杯セットをディナーとともに提供します。ワインは日によって変わるので、訪れるたびに新しい出会いがあります。また、自家製ノンアルコールドリンクも用意しているので、アルコールが得意でない方も楽しめます。

小豆島産生ハムとカスレ風白インゲン豆のコロッケ 写真:お店から



生産者の思いを大切にし、食材の香りや味わい、特徴を活かしたオリジナルの南仏料理が楽しめる「Le Jardin de Kamo」。オープンして間もないですが既に人気になっています。鴨田氏とマダムの温かい接客も評判で、デートや友人との食事などにおすすめの、お腹も心も満たされる素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

マドレーヌ 出典:akko.ciさん

『丸ビルのサンス・エ・サヴール元料理長のお店。

小さめのお店なのでライブキッチンを楽しむことができます。

品数が多くて、少しずつ色々食べたい人には楽しめそうなメニュー構成は、フレンチには珍しく野菜と魚のお料理がとても個性的で美味しかった。

シェフのお話では仕入れによりメニューが変わるらしいので、ちょくちょく予約して行きたいお店です』(こざわんさん)

オーガニック野菜のサラダ 人参とターメリックのムース 写真:お店から

『こじんまりとしたお店

半地下だけど明るくて清潔感がアットホームな雰囲気

2人でも個室が予約できるようでしたがテーブル席を予約

オープンキッチンでシェフが調理している姿を眺められて良き

奥様とシェフの二人三脚感も素敵

居心地が良い空間でした♪

私たちの拙いワイン知識でも楽しくワインのお話しもでき、とても楽しいひとときでした

お料理もあの空間もワインも本当に素晴らしかった』(akko.ciさん)



※価格は税込。

<店舗情報>◆Le Jardin de Kamo住所 : 東京都中央区日本橋箱崎町8-6 ルミネ日本橋第二 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

