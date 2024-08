おうちで長崎旅行気分を味わえる！岩崎本舗「夏ギフト」

岩崎本舗は、2024年8月28日(水)まで、送料キャンペーンと合わせて夏にぴったりの季節限定商品を数多く販売中です。

岩崎本舗「夏ギフト」

■夏の贈り物におすすめの詰合せ商品

夏ギフト「緑風」は定番商品の長崎角煮まんじゅう・チーズ角煮まんじゅうに夏季限定の三代目高菜まんじゅうを加え、美味しさだけでなく選ぶ楽しさも!

「三代目高菜まんじゅう」はミンチ肉と刻み肉を練り込んだ餡に加えた、長崎県産高菜のシャキシャキ食感が楽しい商品です。

ほんのり塩気のある高菜と優しい甘みの生地は相性抜群、間違いない味です。

三代目高菜まんじゅう

ニンニク不使用の商品のため、時間を選ばず食べることができるのもポイント。

朝食・おやつ・おつまみなど、ご家族それぞれのタイミングで楽しめます。

<商品詳細>

商品名:夏ギフト緑風

内容量:長崎角煮まんじゅう×4個・三代目高菜まんじゅう×4個・

チーズ角煮まんじゅう×2個

価格 :5,250円(税込)※送料・クール代別

■2024年の夏イチオシ!60年目を迎えるロングセラー商品

「長崎ぎょうざ」は岩崎本舗で角煮まんじゅうが誕生するよりも前、創業当初からある人気の商品です。

長崎ぎょうざ

お肉本来の食感と旨味を味わっていただくため、具材には2種類の刻み肉を使用。

皮も手作りにこだわり、具材の美味しさをより引き立てる食べ応えとなっています。

また長さ約10センチとジャンボサイズであることも特徴です。

大きな一口で、ご飯と一緒に頬張るもよし、ビールに合わせて楽しむもよし!万能おかずとしておすすめの商品です。

<商品詳細>

商品名:長崎ぎょうざ

内容量:長崎ぎょうざ(35g)×5本

価格 :700円(税込)

■夏バテ対策にはこれ!レモン風味のさっぱり商品

うだるような暑さで何も食べたくない日でも、さっぱり美味しく食べることができるのが「レモン牛どん」「レモン豚どん」です。

レモン牛どん(左)とレモン豚どん(右)

タレの旨味とレモンの酸味のどちらも引き立つよう、試行錯誤を重ねたこれらの商品。

最後の一口まで重さを感じることなく味わうことができます。

ぜひ夏こそストックしていただきたいおすすめ商品です。

<商品詳細>

商品名:レモン牛どん

内容量:1袋…100g

価格 :540円(税込)

商品名:レモン豚どん

内容量:1袋…100g

価格 :440円(税込)

■「ありがとう」を贈ろう、敬老の日限定ギフト

岩崎本舗では、9月16日(月)の敬老の日に向けた限定ギフトを販売しています。

大好きなおじいちゃんおばあちゃんへの感謝の気持ちを、特別な角煮まんじゅうと共に届けられます。

敬老の日ギフト 寿セット

ギフトには「いつまでも健康でいてほしい」という願いを込めて、スタッフが一つ一つ丁寧に折り上げた、折り鶴・折り亀も同封。

さらに、長崎角煮まんじゅうには「寿」印を施し、見た目にも喜んでいただけるようこだわっています。

<商品詳細>

商品名:寿セット

内容量:長崎角煮まんじゅう×6個 (寿印)

価格 :4,350円※送料・クール代込

商品名:ご長寿セット

内容量:大とろ角煮まんじゅう×4個・大とろ角煮まぶし×4袋

価格 :5,500円※送料・クール代込

商品名:鶴亀セット

内容量:長崎角煮まんじゅう×2個(寿印)・大とろ角煮まんじゅう×2個・

長崎角煮まぶし×2袋

価格 :4,480円※送料・クール代込

商品名:肉まんギフトセット ※通信販売限定

内容量:長崎角煮まんじゅう×2個・大とろ角煮まんじゅう×2個・

長崎肉まん×1パック(6個入)

価格 :3,950円※送料・クール代込み

■長崎角煮まんじゅうとは

<第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞>

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。

豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。

