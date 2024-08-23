¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡×ÅëºÜ¤ÇÊÉºÝ¤ÎµÛ°úÎÏ¤¬2.5ÇÜ¤Ë¡ª¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶/NEO ¶¡Ü¡×¿·ÅÐ¾ì
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥¯ ¥¨¥ô¥©¥Ñ¥ï¡¼¥·¥¹¥Æ¥à ¥Í¥ª ¥Ä¡¼¡Ë¡×¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶¡Ü¡Ê¥·¥ã¡¼¥¯ ¥¨¥ô¥©¥Ñ¥ï¡¼¥·¥¹¥Æ¥à ¥Í¥ª ¥Ä¡¼ ¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ê¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë ¤ò2024Ç¯9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶/NEO ¶¡Ü¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO/NEO+¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡£¡È1.5kg°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÁÝ½üÀÇ½¡É¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÊÉºÝ¤äÉô²°¤Î³Ñ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤ÆµÛ°úÎÏ¤òºÇÂç¤Ç2.5ÇÜ¡Ê¢¨2¡Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê¤ªÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡£¥¨¥³¥â¡¼¥É»þ¤ÎµÛ°úÎÏ¤È¤ÎÈæ³Ó¡£
¤Þ¤¿¡¢SharkÆÈ¼«¤Î¡Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¡×¥â¥Ç¥ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡¢¤«¤¬¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â²È¶ñ²¼¤ÎÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ëSharkÆÈ¼«¤Î¡ÖFLEX¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¥Ñ¥¤¥×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥¤¥×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶/NEO ¶¡Ü¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼
¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶/NEO¶¡Ü¡×¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤ËÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾å¼Á¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±.·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¤ÎÁÝ½üÀÇ½
¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖiQ¥»¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¥Õ¥í¥¢¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦SharkÆÈ¼«¤Î3¤Ä¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÁÝ½ü¥â¡¼¥É¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥´¥ß¤ò»Ä¤µ¤º¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤¬ÊÉºÝ¤äÉô²°¤Î³Ñ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤ÆµÛ°úÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÂç2.5ÇÜ¥¢¥Ã¥×¡Ê¢¨3¡Ë¤µ¤»¤ë ¤³¤È¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¼è¤ê»Ä¤·¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ¡¼È¯Æ°»þ¤Ï¡¢È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÌÀ¤ë¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨3¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡£¥¨¥³¥â¡¼¥É»þ¤ÎµÛ°úÎÏ¤È¤ÎÈæ³Ó¡£
iQ¥»¥ó¥µ¡¼
¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÛ°úÎÏ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥´¥ß¤òµÛ¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£µÛ°ú¤¹¤ë¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¾åÉô¤Î¡ÖiQ¥ê¥ó¥°¡×¤Î¿§¤¬ÎÐ¿§¡¢²«¿§¡¢ÀÖ¿§¤Î3¿§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤â¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥¢¥»¥ó¥µ¡¼
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¾²ºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥é¥·¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥·¤Î²óÅ¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥´¥ß¤ò¤«¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÈÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢1.5kg°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÁÝ½üÀÇ½¡Ê¢¨4¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨4 LC400J¥·¥ê¡¼¥º¡£IEC 62885-4¤ËÂ§¤ê¡¢¼«¼ÒÀìÌç»ÜÀß¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡£Á´¹ñÍÎÏ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¼ÂÀÓ(2023Ç¯7·î¤«¤é2024Ç¯6·î¤Þ¤Ç)¤Î¾å°Ì85%¤ÎËÜÂÎ½ÅÎÌ1.5kg°Ê²¼¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¡£Âè»°¼Ôµ¡´ØÄ´¤Ù¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¥½¥Õ¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Shark¤ÎÆÈ¼«¥Ø¥Ã¥É¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥ï¡¼ ¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾²¤Ë¾ï¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ß¤«¤éºÙ¤«¤¤¤Û¤³¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê½ü¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤â´ÊÃ±¤Ë¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¡¢Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤â¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤â¥Ö¥é¥·¥í¡¼¥ë¤ËÍí¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£¢¨5¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡£Ä¹¤µ45cm¤ÎÌÓ0.25¥°¥é¥à¤ò0.6m2¤Î¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç10¥µ¥¤¥¯¥ë¥Æ¥¹¥È¤·¤¿·ë²Ì¡£
2.¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¤ÈFLEXµ¡Ç½
º£²ó¤Ï¡¢SharkÆÈ¼«¤Î¡Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤¬¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â²È¶ñ²¼¤ÎÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ëShark¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¡ÖFLEX¡×¥Ñ¥¤¥×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥¤¥×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯ ¤ÎÆÃÄ§ (LC551JBK/LC501JGY¤ËÅëºÜ)
¢£ÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤ò¥É¥Ã¥¯¤ËÌá¤¹¤À¤±¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éËÜÂÎ¤«¤é¥´¥ß¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¼ý½¸¡£Ìó30ÆüÊ¬¤Î¥´¥ß¤ò¥É¥Ã¥¯¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬·î1²ó¡Ê¢¨6¡Ë¤Ë¡£¢¨6 30ÆüÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍÆÎÌ¤ÏÉô²°¤Î¾õ¶·¡¢ÁÝ½üÉÑÅÙ¤ª¤è¤Ó¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Û¤³¤ê¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¡¢¼ê¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁÝ½üµ¡ËÜÂÎ¤«¤é¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£
¢£HEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬ºÙ¤«¤¤¤Û¤³¤ê¤ä¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò99.99%¥É¥Ã¥¯¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÇÓµ¤¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç±ÒÀ¸Åª¡£
¢£¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ÊÃ±¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬²ÄÇ½¡£
¢£»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï ¿åÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¡£
¢£¡Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸Ää»ß¥Ü¥¿¥ó¡×¡Ê·î¤Î¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼ý½¸¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢½¼ÅÅ¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºîÆ°²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿¼Ìë¤Ê¤É¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
SharkÆÈ¼«¤Î¡ÖFLEX¡×µ¡Ç½¡ÊLC551JBK¤ËÅëºÜ¡Ë
¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ñ¥¤¥×¤¬¶Ê¤¬¤ëFLEX¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤¬¤Þ¤ºÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç²È¶ñ¤Î²¼¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²È¶ñÁ°¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¤¥×¤¬¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤·¤Ã¤«¤ê±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿µÓÉÕ¤²È¶ñ¤Î²¼¤Î¤ªÁÝ½ü¤¬°ìÃÊ¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Shark¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤ì¤¿»È¤¤¾¡¼ê
ÊÒ¼ê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ä¤Þ¤à¤À¤±¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¡¢²È¶ñ¾å¤ä¶¹¤¤¾ì½ê¤Î¤ªÁÝ½ü¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥´¥ß¼Î¤Æ¤â¹Ô¤¨¤Æ¡¢¥´¥ß¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç±ÒÀ¸Åª¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤ÎËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¡¢¾²¤ä²È¶ñ¤Î¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÛÃÄ¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤ä¤¹¤´Ö¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¡¢²È¤¸¤å¤¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO¶¡Ü¡×
¡ÊLC551JBK/LC501JGY:¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê ¡§8Ëü8000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼ ¡§¥°¥ì¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯(LC551JBK) / ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥°¥ì¡¼(LC501JGY)
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º
¡¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»þ¡§¹â¤µ1040 x Éý228 ¡ß ±ü¹Ô160 mm
¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£»þ¡§¹â¤µ510 x Éý91 ¡ß ±ü¹Ô71 mm
¡¦¼ýÇ¼»þ¡§¹â¤µ1060 x Éý280 ¡ß ±ü¹Ô262 mm
¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM NEO ¶¡×
(LC400JOR / LC400JWH¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê ¡§7Ëü1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼ ¡§¥é¥¤¥È¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿(LC400JOR) /¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È(LC400JWH)
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º
¡¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»þ¡§¹â¤µ1040 x Éý228 x ±ü¹Ô160 mm
¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£»þ¡§¹â¤µ510 x Éý91 x ±ü¹Ô71 mm
¡¦¼ýÇ¼»þ¡§¹â¤µ1069 x Éý258 x ±ü¹Ô206 mm