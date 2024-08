聡研プランニングは、スポーツを応援する人を応援する新ブランド『Relief』を立ち上げ、第一弾商品としてスポーツ観戦特化型バッグ『Reliefスポ活トートバッグ』をAmazon、楽天市場他で発売します。

Relief『スポ活トートバッグ』

商品名 : Reliefスポ活トートバッグ

商品サイズ : 横360×縦420×マチ140mm

仕様 : 外側/両サイドポケット+裏側ファスナーポケット

内側/マグネット付きメッシュポケット+収納ポケット×3カ所

素材 : ポリエステル 加工:表生地撥水加工 生産国:中国

メーカー希望小売価格: 5,500円(税込)

販売店 : SKP_SHOP(Amazon、楽天市場)

聡研プランニングは、スポーツを応援する人を応援する新ブランド『Relief』を立ち上げ、第一弾商品としてスポーツ観戦特化型バッグ『Reliefスポ活トートバッグ』をAmazon、楽天市場他で発売。

スポーツを応援する人を、グッズを通じて応援する新ブランド『Relief』は、『スポーツ観戦をもっと楽しく、もっと身近に快適に』をコンセプトに、スポーツを愛する人をサポートし次の世代につないでいく、そんな思いをこめて立ち上げたブランドです。

商品化第一弾として、スポーツを観戦するファンのことをとことん考えてつくられた『Reliefスポ活トートバッグ』を8月中旬に発売します。

ビジネスシーンでも使える落ち着いた外観に加え、応援バットやうちわを収納してもバッグの外に持ち手が飛び出ないサイズなので学校や会社帰りのスポーツ観戦にピッタリです。

【POINT スポーツ観戦の際に欲しかった機能が満載!】

1. スポーツ観戦に必要な応援グッズや小物がスッキリ収納

応援バットやペンライトが縦にスッポリ入る収納ポケットに加え、ユニフォームやタオルを収納できるメッシュポケットがついているので、観戦の行きも帰りもこのバッグ一つでスッキリ収納できます。

2. 撥水加工&底面にスパイク付き

表面撥水加工に加え、スタジアムの床にバッグを直置きしても良いように底面にはスパイク付き。

観戦中のバッグの濡れや汚れにも安心です。

濡れや汚れに強い

3. 両サイドポケットと裏面に大きなファスナー付きポケット

ペットボトルや折り畳み傘を収納できるサイドポケットに加え、長財布も入る外側ファスナーポケットがついているので貴重品の出し入れに重宝します。

両側サイドポケット

【『Relief』は誰もがスポーツを楽しめる環境づくりに貢献します】

聡研プランニングでは一般社団法人日本未来スポーツ振興協会(JFS)の活動に賛同し、『Relief』の売上の一部を当団体に寄付し、誰もがスポーツを楽しめる環境づくりのサポートに貢献します。

ファスナー付きポケット

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スポーツ観戦特化型バッグ!Relief『スポ活トートバッグ』 appeared first on Dtimes.