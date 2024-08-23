◆米女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＡＩＧ全英女子オープン 第２日（２３日、セントアンドリュース・オールドコース＝６７８４ヤード、パー７２）

第２ラウンドが始まり、２打差４位から出た西郷真央（島津製作所）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算３アンダーとした。ホールアウト時点では５位につけている。岩井明愛（あきえ、ホンダ）は２つ伸ばし、大里桃子（伊藤園）と並んでイーブンパー。佐久間朱莉（大東建託）、川崎春花（村田製作所）、河本結（リコー）が１オーバー。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７３で回り、４オーバーで予選カットライン上で終えた。吉本ひかる（マイナビ）、小祝さくら（ニトリ）は５オーバー。西村優菜（スターツ）はスコアを伸ばせず６オーバー。全米女子オープン覇者の笹生優花（アース製薬）は７オーバー。岩井千怜（ちさと、ホンダ）は８オーバー。

エビアン選手権を制した古江彩佳（富士通）、パリ五輪４位の山下美夢有（みゆう、加賀電子）、２０１９年大会覇者の渋野日向子（サントリー）らは午後からのスタートで予選通過を目指す。渋野は１番で１メートル弱のバーディーパットを沈めるも、２番から３連続ボギーで、４番終了時点で２つスコアを落としている。上位６５位タイまでの選手が決勝ラウンドに進出する。