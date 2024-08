近年、日本の70~80年代のシティポップやアンビエント、ジャズ/フュージョンが、インターネットを通じて海外のリスナーの間で人気を博している。このムーブメントはそれまでの草の根的な広がりを背景に2020年頃から音楽配信プラットフォームやSNSを起点に一般的にも知られるようになった。しかし最近、新たにY2Kや2000年代のJ-POPアーティストやバンドの楽曲が海外リスナーの間で発掘され、再評価されているのだ。

その代表例として、まず挙げられるのがTommy february6とTommy heavenly6だ。the brilliant greenのボーカルとしても知られる川瀬智子によるこれらのソロプロジェクトは、今年に入ってからK-POP周辺や欧米アーティストのレコメンド、TikTok上でのバズにより、にわかに注目を集めている。

例えば、今年4月に開催された有名音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival(コーチェラ)』でヘッドライナーを務めたドージャ・キャットは、SNS上でTommy heavenly6の楽曲「Wait till I can dream」を紹介している。また、TWICEのNAYEONは、ソロ曲「ABCD」のMVや音楽番組のステージでTommy february6を彷彿とさせるメガネとプレッピールックで登場し、話題を呼んだ。このTommy february6の少しオタクっぽいビジュアルは、現在のファッションシーンのトレンド“ギークシック”ともリンクしていることから、その文脈でも注目を集めている。

また、2021年に2000年代のソニーミュージック所属時代のMVがYouTubeで公開され、海外リスナーからのコメントが投稿されるようになっていたことも、直近の再評価につながっていると考えられる。

さらにTommy february6/Tommy heavenly6の音楽性も、昨今の音楽トレンドと強く結びついている。例えば、Tommy heavenly6は、近年再評価されているポップパンクに通じる要素を持っている。一方、Tommy february6は、チャーリー・XCXが今夏大ヒットさせた最新アルバム『BRAT』でも取り入れたエレクトロ~ダンスポップサウンドが印象的だ。実際、チャーリー・XCX自身も過去にTommy february6の影響を公言しており、2000年代のエレクトロ~ダンスポップ自体の再評価が進むにつれて、Tommy february6の再評価もさらに進んでいく可能性が高い。

国内で長年にわたり根強い人気を誇ってきたフィッシュマンズも近年、SNSや音楽プラットフォームを通じて海外の音楽ファンに“発掘”され、再評価されている。フィッシュマンズが海外で大きな注目を集めるきっかけとなったのは、1999年にリリースされたライブアルバム『98.12.28 男達の別れ』だ。同作は、2020年に有名音楽レビューYouTubeチャンネル『The Needle Drop』のホスト、アンソニー・ファンタノによって「史上最も過小評価されたアルバム」の一つとして紹介された(本動画は現在までに160万回以上再生されている)。

これをきっかけに海外でも広く知られることになり、今ではTalking Heads『Stop Making Sense』やDaft Punk『Alive 2007』といった世界的アーティストによるライブアルバムの名盤を抑えて、アメリカ最大手の音楽コミュニティサイト『Rate Your Music』の「史上最高のライブアルバム(Top albums of all time Only include: live)」ランキングの1位に君臨し続けている(※1/2024年8月22日現在)。

また、同作にライブバージョンが収録されている「LONG SEASON 」は、オーストラリア出身の人気DJ/プロデューサーであるモール・グラブによってリミックスされ、人気DJ配信プラットフォーム『Boiler Room』で披露されたことで、さらに注目を集めた。話題になったそのYouTube動画のコメント欄には同曲がプレイされたことに対する好意的なコメントが多数投稿されており、フィッシュマンズのメンバーである茂木欣一もインタビューでこの「LONG SEASON」リミックスに刺激を受けたと述べている(※2)。ちなみに「LONG SEASON」を収録した1996年の同名のアルバムは『Rate Your Music』の「史上最高のアルバム(Top albums of all time)」ランキングで27位にランクインしており、こちらも海外で高く評価されている(※3/2024年8月22日現在)。

2000年に結成されたLampも、今ではよく知られた海外で再評価された日本のバンドだ。Lampは、ボサノバを基軸としながら、フォーク、サイケ、AORなどの要素を織り交ぜたサウンドで長年にわたり国内外のコアな音楽ファンの間で密かな人気を集めていたが、その人気が海外で広がり始めたのは、2010年代に入ってからだ。

Spotify、YouTube、SoundCloudなどのストリーミングサービスを通じて徐々に広がり始めたLampにとって大きな転機となったのは、2021年にTikTokで「ゆめうつつ」が大きなバズを呼び、爆発的な人気を獲得したこと。同曲は、現在Spotifyで8500万回以上も再生され(2024年8月22日現在)、Lampのレパートリーの中で最も人気のある楽曲となっており、TikTokやYouTubeには海外ユーザーによる演奏動画も多数投稿されている。また、同曲を収録した2008年のアルバム『ランプ幻想』からは、「二十歳の恋」や「密やかに」といった楽曲も人気を集めている。

さらに2004年のアルバム『恋人へ』に収録されたタイトル曲「恋人へ」も、2023年のTuneCore Japanによる『Independent Artist Awards』で「Japan to Global (2022) - 海外で最も聞かれた国内アーティスト」部門にノミネートされるほどの人気を獲得しているが、このようなLampの人気の高さは、Spotifyの月間リスナー数にも表れている。2024年8月時点で約228万人という数字は、同時代のメジャーアーティストであるTommy february6(約26万人)やフィッシュマンズ(約22万人)と比較しても、文字通り桁違いの人気を誇っている。また、そのような海外人気から、今年8月末より行われる日系アメリカ人シンガーソングライター Mitskiの北米ツアーのサポートアクトにも抜擢。これはLampにとって初のアメリカ公演となる。

その他にもTHE BACK HORNが今年3月にInstagramに投稿した「コバルトブルー」(2004年)のMVのリール動画にパティ・スミスやエリカ・バドゥが反応。それが追い風となり、投稿後約10日間で1460万回再生に到達するほどのリバイバルヒットとなった。

また、2000年に発売されたゲーム『ROOMMANIA#203』に登場する女性ユニットとして結成されたセラニポージ(Serani Poji)も過去の音源が発掘され、リバイバルヒットしたアーティストだ。同ユニットは、昨年配信が開始された「スマイリーを探して」や「ぴぽぴぽ」がTikTokで10億回再生を突破するなど、海外を中心に話題を集めた。これを受けて、今年4月にはゲームに先駆けて1999年に発売された1stアルバム『manamoon(まなもぉん)』も配信開始されている。

このように見ていくと、Y2Kの日本の音楽が海外で再評価される現象は、世界的なY2Kリバイバルというポップカルチャーのトレンドと、音楽配信プラットフォームやSNSの普及が相まって生まれたものと考えられる。加えて、近年のシティポップやアニメ主題歌の海外ヒットによって、かつてはJ-POPが海外で人気を獲得する上で障壁とされていた言語の壁が徐々に解消されつつある。これにより、日本語の歌詞を持つ楽曲でも、その音楽性や雰囲気を通じて、海外リスナーの心を掴むことが可能になっていることも、この現象を後押ししているはずだ。

今後、このムーブメントがシティポップブームのような大きな規模にまで成長するかどうかは未知数だが、日本の音楽の多様性と質の高さが、言語や文化の壁を越えて評価されている事実は、日本の音楽業界全体にとって大きな励みとなるだろう。にわかに本格化の兆しを見せているY2KのJ-POPリバイバルだが、次にどのようなアーティストや楽曲が再発見され、世界中のリスナーの心を掴むのか。この新たなムーブメントから目が離せない。

(文=Jun Fukunaga)