中島健人、ドラマ『しょせん他人事ですから』主題歌プロジェクト第3弾楽曲「ヒトゴト for 黒川大樹」リリース
中島健人が自らの主演ドラマのために参加する主題歌プロジェクト「HITOGOTO」の第3弾楽曲が、今夜0時に配信されることが決定した。
テレビ東京系列で放送中のドラマ『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』第5話エンディングにて流れたのは、第4話・5話のゲスト黒川大樹（浅利陽介）に向けられた楽曲「ヒトゴト for 黒川大樹」。デジタルタトゥーに苦しむ一人の人間を想い、HITOGOTOが綴るメッセージを受け取ってほしい。
なお、「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」は10月2日にCDリリースが決定しており、初回生産限定盤（Blu-ray／DVD）には特典映像（後日詳細発表）が、通常盤（初回仕様）にはフォトブックが同梱。
通常盤には中島健人が主演するドラマ「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」の主題歌「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」に加え、「ヒトゴト for ヌーヌー」が収録されることが決定している。追加の収録曲は後日発表予定。
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■☆Taku Takahashiコメント
ケンティとはもともとプライベートで僕の手料理を食べてくれる仲で
いつか一緒に音楽ができたらいいねと言いあってたんですが、ついに実現して嬉しいです。
聞きどころはケンティの声素材を使って新しいフレーズを作ってるところです。
ぜひチェックしてください。
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「ヒトゴト for 黒川大樹」
配信リンク：https://smej.lnk.to/HITOGOTOforDaikiKurokawa
HITOGOTO「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」
予約：https://smej.lnk.to/HITOGOTO_CD
■初回生産限定盤
【CD＋Blu-ray】SECN-1511~1512／￥ 1,980（tax in）
【CD+DVD】 SECN-1513~1514／￥ 1,980（tax in）
・三方背スリーブ仕様
［収録楽曲］
1.ヒトゴト feat. Kento Nakajima
（作詞：Nas1ra ／ Kento Nakajima 作曲：Nas1ra）
and more!!!
※Blu-ray盤、DVD盤のデザイン・収録楽曲は共通となります。
［Blu-ray／DVD収録内容］
後日公開
■通常盤
【CD】
SECN-1510／ ￥1,661(tax in）
・三方背スリーブケース(初回仕様分)
・フォトブック付(初回仕様分)
［収録楽曲一覧］
1.ヒトゴト feat. Kento Nakajima
（作詞：Nas1ra ／ Kento Nakajima 作曲：Nas1ra）
2.ヒトゴト for ヌーヌー
（作詞：Nas1ra ／ Kento Nakajima 作曲：Nas1ra）
and more!!
関連リンク
◆中島健人 オフィシャルX