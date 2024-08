フォレスト出版は、『あんなに可愛い猫ですら嫌う人がいるのにみんなから好かれようなんて不可能です。』(しろねこ・著)を2024年8月22日より販売中です。

『あんなに可愛い猫ですら嫌う人がいるのにみんなから好かれようなんて不可能です。』しろねこ著

書名 : あんなに可愛い猫ですら嫌う人がいるのにみんなから好かれようなんて不可能です。

著者 : しろねこ

ページ数: 252ページ

価格 : 1,650円(税込)

出版社 : フォレスト出版

ISBN : 978-4-86680-287-9

発売日 : 2024年8月22日

URL :

https://www.forestpub.co.jp/author/sironeko/book/B-2143

フォレスト出版は、『あんなに可愛い猫ですら嫌う人がいるのにみんなから好かれようなんて不可能です。』(しろねこ・著)を2024年8月22日より販売中。

「根暗」や「陰キャ」と聞くと、暗く内向的でコミュ力低め、つねに後ろ向きな考えを持つような人を思い浮かべるでしょうか?

たしかに、それは間違いではないかもしれません。

しかし、世間で大きく間違って捉えられていることが一つあります。

それは、「根暗」や「陰キャ」の人は、人生を損していると思われているということです。

あるいは、本人たちもこの世の中に“生きづらさ”を感じているかもしれません。

著者のしろねこ氏も自称陰キャであり、幼少期からその性格ゆえに苦労をしてきた人物です。

そんな人生を送るなかで、無理やり「陽キャ」を演じる必要も、友達をたくさんつくる必要も、嫌いな人とつき合い続ける必要も、地獄のような職場で働き続ける必要もない、ということに気がつき、自分自身を消耗させない「陰キャのための処世術」を習得しました。

本書は、

◎敵はつくらないように、人間関係を整理する。

◎自分にとって本当に必要な人を見極める。

◎自分を大切にしてくれる人や自分にとって身近で大切な人を大事にする。

◎苦しすぎる環境にあるなら、「逃げる勇気」を持つ。

◎ありのままの自分でいる。

◎「ない」ものより、「ある」ものの幸せを数える。

など、当たり前のことを当たり前にできるようになるために、しろねこ氏がこれまでにX(旧Twitter)に投稿してきた言葉の一部を抜粋・ブラッシュアップし、その言葉をつくった背景や意味、言葉に込めた想いなどを書き加えた1冊です。

人間関係がいつもうまくいかない、人づき合いが苦手、どうしても明るく振る舞えない、職場の雰囲気がつらい、なんだか生きること自体が苦しい……。

そんな生きづらさを抱えているなら、しろねこ氏の戦略をちょっとだけでも良いので参考にしてほしいと思います。

自分は暗い、人と馴染めない、どう立ち回って生きていけば良いのかわからない、そんな悩みを持つ人の心がきっと軽くなります。

【主要目次】

はじめに

第1章 人生で一番長いつき合いになるのは、やっぱり自分。

自分を好きにならないなんてもったいないよ。

第2章 君はとても優しい人間だから傷つきやすいんだ。

ほんの少しコツをつかめば、きっと他人ともうまくいく。

第3章 しょせん仕事は人生の暇つぶし。

苦しすぎるなら、いつ逃げ出してもいいんだよ。

第4章 陰キャだってもっと幸せになれるから。

嫌われることを恐れるより、大切な人を大事にしよう。

第5章 根暗なりにも、暗い世の中に物申したいことがある。

「正論」を言うときは用法用量を守ろう。

おわりに

【著者プロフィール】

しろねこ

自称「根暗なネコ」。

「陰キャの処世術」と称して、X(旧Twitter)にて人間関係や心の健康について発信をしている。

フォロワー数は約8万人。

物心つく前から暗い子で、まわりに馴染むことができず友だちもほとんどいない幼少期を過ごす。

社会人になってからは超ブラック企業で長時間労働を強いられ、人格否定や罵声を浴びせ続けられる。

精神的に病んでいた時期を乗り越えたことをきっかけに、自分を消耗させない人間関係を築くための知識、心の健康を保つための考え方を発信するようになる。

「ありのままの自分でありながら社会生活に支障をきたさず、心穏やかに生きていくこと」がモットー。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人生をほどほどに楽しむ方法!『あんなに可愛い猫ですら嫌う人がいるのにみんなから好かれようなんて不可能です。』しろねこ著 appeared first on Dtimes.