マイナスイオン機能搭載！FEATHER AQUA JAPAN「ストレートヘアアイロン」

FEATHER AQUA JAPANは今回、ストレートヘアアイロン「FA-SHI24PWH」(ホワイト)、「FA-SHI24PBK」(ブラック)を2024年8月22日より販売中です。

FEATHER AQUA JAPAN「ストレートヘアアイロン」

■製品情報

製品名 :ストレートヘアアイロン

販売開始時期 :2024年8月22日出荷開始予定

型番 :FA-SHI24PWH / FA-SHI24PBK

JANコード :4589969401395 / 4589969401401

メーカー希望価格:16,800円(税込)

【製品の概要】

「FA-SHI24PWH」、「FA-SHI24PBK」はプレートサイズ24mmのストレートヘアアイロンです。

プレートにはナノシルクプレートを採用しており、摩擦と水分の蒸発を防ぎ、潤いのある滑らかな仕上がりを実現。

【製品の特長】

・ナノシルクプレート採用

耐熱接着剤、テフロン+炭素繊維層混合素材、耐熱接着剤の三層構造でダメージを抑えながら髪質を整えます。

・マイナスイオン機能搭載

マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減し、スタイリングをしながら髪をしっかりとケアします。

・3Dフローティングプレート採用

動きに合わせて髪にかかる圧力を均一にすることで、余計な力がいらず美しい仕上がりに。

摩擦を抑え、圧力を分散させダメージを軽減します。

・MCHヒーター搭載

マイクロセラミックヒーター(MCH)を採用。

電源を入れてから約30秒で使用可能で、時間のない朝でもスピーディーにスタイリングすることができます。

※最低設定温度に到達するまでの時間です。

・ロック機能でコンパクトに収納

閉じた状態で固定できるので、コンパクトに収納することができます。

同社WEBダイレクトショップはじめ、各WEBショッピングモールにて送料込み12,800円(税込)で販売中です。

