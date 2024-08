FRUITS ZIPPER起用！jouetie・merry jenny「2024 AW WEBマガジン 第一弾」

MARK STYLERが運営するファッションブランドjouetie・merry jennyは、アイドルグループのFRUITS ZIPPERを起用したWEBマガジン第一弾を、2024年8月22日(木)から公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開中です。

jouetie・merry jenny WEBマガジン第一弾「FRUITS ZIPPER」起用

MARK STYLERが運営するファッションブランドjouetie・merry jennyは、アイドルグループのFRUITS ZIPPERを起用したWEBマガジン第一弾を、2024年8月22日(木)から公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開中。

原宿にそれぞれ店舗を構えるjouetieとmerry jennyが、「原宿から世界へ」をコンセプトに活動している今最も注目度の高いアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のメンバーを起用し、初の2ブランド合同スペシャルカタログを公開します。

8月23日(金)からはラフォーレ原宿のウインドウをジャックします。

ブランドごとに雰囲気を変えて、“ストリートスタイルをベースとしたミックススタイルで遊び心溢れるjouetie”と“自由なファッションでかわいいの詰まったmerry jenny”を着こなす7人のメンバーに注目です。

