²¬Â¼Î´»Ë ¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤ÇÍí¤à¤Î¤¬ËÜµ¤¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¿ÍÊªË½Ïª¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¡ÈÀäÂÐ¥¤¥ä¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤¬£²£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸·Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß£²¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¤ÇàÍí¤àá¤Î¤¬ËÜµ¤¤Ç¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×Æâ¤Î¹¥É¾´ë²è¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥Û¥ó¥Þ¤ËÉÝ¤¤¤«¤é¤Ê¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ê¡£ÆÃ¤ËÎý½¬À¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¢¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢Ã¯¤â¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ø¤ó¤·¡¢¤³¤³¸«¤»¾ì¤ä¤È»×¤¦¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÊý¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥×¥í¥ì¥¹¤â¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤¹¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢¤¢¤Î¿ÍÃ¯¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡°ì¿ÍÉÝ¤¤¿Í¤ª¤ë¤ä¤ó¡£¤è¤¦²ÃÆ£¡Ê¹À¼¡¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤·¤Æ¤¿¡Ä¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤µ¤ó¡ª¡¡¤¢¤Î¿ÍÉÝ¤¤¤Í¤ó¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ó¤Í¤ó¤±¤ÉÁ´ÉôÄË¤¤¤Í¤ó¡£¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢¾Ð¤¦¤Í¤ó¤±¤ÉÁ´ÉôÄË¤¤¤Í¤ó¡£¥Ó¥ó¥¿¤È¤«¥¥Ã¥¯¤È¤«¤â¡¢Á´Éô¡£¥Û¥ó¥Þ¤ËÆ¨¤²²ó¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¥°¥Á¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÉô¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤ÑËÜÈÖ¤Ï¥Û¥ó¥¤¥¤Î¤ä¤êÊý¡Ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡Ë¡×¤È¥¸¥ã¥¬¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¢¤ì¤ä¤·¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¼õ¤±¤¬¥Ø¥¿¤¯¤½¤ä¤«¤é¥¢¥«¥ó¤Í¤ä¤í¤¦¤±¤É¡£Á´ÉôÄË¤«¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤¢¤Î¿Í¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÍí¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ó·ù¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£½Ð¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¡Ø¥¤¥ä¤ä¡¢¥¤¥ä¤ä¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£²¶¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤«¤â¡ØÀäÂÐ¥¤¥ä¤ä¡Ù¸À¤¦¤Æ¡×¤Èà»´·àá¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌðÉô¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¤Ê¤°¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£