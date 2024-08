「伊藤沙莉としても寅子としてもどっちもで聴いていて」すごく人生の支えになる楽曲

女優の伊藤沙莉(30歳)が、8月23日に連続テレビ小説「虎に翼」(NHK)公式SNSが投稿した動画で、主人公・寅子と夫の優三が出征前の別れのひとときを過ごした時に流れた楽曲について「伊藤沙莉としても寅子としてもどっちもで聴いていて、凄く人生の支えになる」と語った。8月27日放送の「うたコン」に、ベル・アンド・セバスチャンが出演し、朝ドラ「虎に翼」で主人公・寅子と夫の優三が出征前の別れのひとときを過ごした時に流れた「You are so amazing」を披露することが決まった。

朝ドラ「虎に翼」の公式SNSもこの情報を告知し、主人公・寅子を演じる伊藤が「You are so amazing」について「弱った時とか、自分が肯定できなくなった瞬間によく聴く」とコメント。伊藤は「正直、伊藤沙莉としても寅子としてもどっちもで聴いていて、凄く人生の支えになるというか。私以外にもみんな、出演者の方々が聴いていてすごく支えになるとか元気が出るとか仰っていたので、皆さんの支えになような感覚を持って聴いて頂ければ嬉しいなって思います」と曲の魅力について語った。ベル・アンド・セバスチャンはサマーソニックに出演した時にも「You are so amazing」を披露し、その際にスクリーンに「虎に翼」で寅子が河原で憲法14条を読むシーンを流して話題となった。