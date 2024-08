好きなコで作れるオーダーメイドのはんこ「すみっコぐらし はんこコレクション」に、アイドルにあこがれる「えびてんのしっぽ」が登場♪ あなたはどのコではんこを作る?ある日、とんかつがえびふらいのしっぽに似たコをつれてかえってきました。このコは「えびてんのしっぽ」。「いつかあこがれのステージに立てますように……。」夢にむかってがんばる、「えびてんのしっぽ」なのでした。

8月に登場したすみっコぐらしの新テーマ「天使なえびてんアイドル」より、「えびてんのしっぽ」を含む56番から63番まで、全63種類のうち8種類が、新作イラストとしてラインナップ。どれにしようか迷ってしまうほどかわいい合計63種類より、お好みのコのイラストを選んじゃおう。はんこはサインがわりや宅配便の受け取りなどはもちろん、お子さまの連絡帳やごほうびスタンプ、ちょっとしたお仕事などにも使えるセルフインクタイプと、全国ほとんどの金融機関で登録できる木彫りタイプの2種類をご用意。ドアからこちらをのぞいている姿がとってもかわいい専用ケース付き!フォントは3種類から選ぶことができ、苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「みました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも可能だ。新たなすみっコも揃った豊富なラインナップで、あなただけのはんこを作ってみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.