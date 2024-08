HEY-SMITHが、『Rest In Punk Tour』ファイナルとなった沖縄公演から「Say My Name」のライブ映像を公式YouTubeにて公開した。

バンド史上最大規模の55本を全公演完売という伝説的なツアーとなった『Rest In Punk Tour』。ファイナル沖縄公演を収録したLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』より、TVアニメ『東京リベンジャーズ』天竺編エンディング主題歌となった「Say My Name」のライブ映像を公開。ライブハウスでの映像としてはなかなか見ることのできないドローンで撮影されたライブ映像もあり、熱気溢れる当日の空気感がそのまま詰め込まれたライブ映像となっている。

10月9日に発売するLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』には、MC&アンコールを含めた全曲が収録され、特典映像としてTour Final Seriesに密着したツアーの裏側をリアルに収めたドキュメント映像も収録。パッケージ商品は、通常盤に加えて、オリジナルTシャツが付いた“完全予約限定生産盤”の発売も決定しており、9月3日23:59までの予約で確実に購入することができる。

さらにHEY-SMITHは、8月23日に『Rest In Punk -World Edition-』をUSのレーベル“Bad Time RECORDS”よりリリース。6thアルバム『Rest In Punk』の収録曲に加え、アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2のオープニング主題歌となった新曲「Feel My Pain」も収録し、全曲リマスタリングを施した。LP盤は数量限定で販売されており、各種Streamingサービスでの配信もスタートしている。

9月にはアメリカでThe Suicide MachinesやMad Caddies、Ballyhoo!、Panteón Rococó等とのツアーや、『Supernova Ska Festival』への出演も決定しており、10月26日・27日には、大阪・泉大津フェニックスにて野外フェス『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』を開催する予定。