BMSG所属8人組ダンス&ボーカルグループのMAZZELが、”ゆらなみダンス”が話題となっている最新曲「Seaside Story」を含む最新シングル『MAZQUERADE』を10月19日にリリースすることを発表した。自身初となるアルバム『Parade』を携え全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 ”Join us in the PARADE”』を8都市9公演開催し、即ソールドアウトを記録。10月には神奈川ぴあアリーナMMと大阪城ホールでの追加公演を予定しているMAZZEL。

表題曲「MAZQUERADE」は、今夏全国ツアーを完走し、個性も魅力も進化したMAZZELがより魅力的に化ける様を見せた楽曲。今作も引き続き楽曲プロデュースを手がけるALYSA氏が、MAZZELにしか出せないカラーを楽曲の中でさらに追求し、 ”誰がどう考えてもMAZZELにしか歌えない”曲になることに徹底的にこだわっているとのこと。よくあるトレンドの構成からは大きく変え、ボーイグループらしくないメロディラインを作ることで、MAZZEL8人のカラフルさをもってして、完成される楽曲に仕上げた。また、同シングルには、MAZZELの「反骨精神」を込めた高難易度のダンスで見せるヒップホップ調の「Counterattack」と、自然とテンションが上がる粋なアレンジと切ないメロディーのバランスが心地よくマッチするサマーソング・”ゆらなみダンス”がSNSで流行中の「Seaside Story」の今夏先行配信済みの2曲に加え、新曲「Our Life Is Always Right」を収録した全4曲を収録。【MUSIC VIDEO盤】には、「Counterattack」「Seaside Story」のMusic Videoおよび、未公開のBehind The ScenesをDVD収録。【SHOWCASE盤】には、今年5月2日に豊洲PITで開催されたMAZZEL SHOWACASE ”Parade”のライブ映像をDVD収録。【通常盤 初回プレス】には、ソロのフォトカードが8種類セットで封入。UNIVERSAL MUSIC STORE限定で、【通常盤のアナザージャケット】として、メンバー4名ずつがそれぞれデザインに加わったメンバープロデュース盤を用意。FC限定となる【MUZEUM盤】には、ここでしか見られない40Pのフォトブックと、通常盤絵柄のバンダナがグッズとして付属する。<リリース情報>MAZZEL3rd Single『MAZQUERADE』2024年10月16日発売