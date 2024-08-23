ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、CNBC出演
21:30
カナダ小売売上高（6月）
予想 -0.2% 前回 -0.8%（前月比)
予想 -0.2% 前回 -1.3%（コア・前月比)
22:00
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー
23:00
パウエル米FRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）
米新築住宅販売件数（7月）
予想 63.1万件 前回 61.7万件（新築住宅販売件数)
予想 2.6% 前回 -0.6%（前月比)
24日
0:00
ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演
ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー
1:30
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、CNBCインタビュー
2:45
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、FOXビジネスインタビュー
3:15
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー
※予定は変更されることがあります。
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、CNBC出演
21:30
カナダ小売売上高（6月）
予想 -0.2% 前回 -0.8%（前月比)
予想 -0.2% 前回 -1.3%（コア・前月比)
22:00
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー
23:00
パウエル米FRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）
米新築住宅販売件数（7月）
予想 63.1万件 前回 61.7万件（新築住宅販売件数)
予想 2.6% 前回 -0.6%（前月比)
24日
0:00
ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演
ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー
1:30
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、CNBCインタビュー
2:45
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、FOXビジネスインタビュー
3:15
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー
※予定は変更されることがあります。