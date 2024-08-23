ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、CNBC出演



21:30

カナダ小売売上高（6月）

予想 -0.2% 前回 -0.8%（前月比)

予想 -0.2% 前回 -1.3%（コア・前月比)



22:00

ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー



23:00

パウエル米FRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）



米新築住宅販売件数（7月）

予想 63.1万件 前回 61.7万件（新築住宅販売件数)

予想 2.6% 前回 -0.6%（前月比)



24日

0:00

ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演

ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー



1:30

グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、CNBCインタビュー



2:45

グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、FOXビジネスインタビュー



3:15

グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー



※予定は変更されることがあります。

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