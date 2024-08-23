21:00
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、CNBC出演

21:30
カナダ小売売上高（6月）
予想　-0.2%　前回　-0.8%（前月比)
予想　-0.2%　前回　-1.3%（コア・前月比)

22:00
ボスティック米アトランタ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー

23:00
パウエル米FRB議長、ジャクソンホール会合で経済見通しについて講演（質疑応答なし）

米新築住宅販売件数（7月）
予想　63.1万件　前回　61.7万件（新築住宅販売件数)　
予想　2.6%　前回　-0.6%（前月比)

24日
0:00
ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会合で講演
ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー

1:30
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、CNBCインタビュー

2:45
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、FOXビジネスインタビュー

3:15
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、ブルームバーグTVインタビュー

※予定は変更されることがあります。