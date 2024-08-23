¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¡Ä!?¡¡A¤§! group ¡È¤»ー¤±¤ó¥³¥ó¥Ó¡É¤Î¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿ôÉÃ¤Ç·ã¤á¤í¡×¡Öµ´¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÂç¹æµã¡×
¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¡¦A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤È¾®Åç·ò¤¬¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ÎÄ¶Æñ´Ø¥³ー¥¹¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¥¨¥°¤¹¤®¤ë·¹¼Ð150ÅÙ¤ÎÊÉ¤òÅÐ¤ëÈà¤é¤ò¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¾å²¼º¸±¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤ÇÂª¤¨¤¿¡£¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î¡È¤»ー¤±¤ó¥³¥ó¥Ó¡É¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÎø¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¤ªÁ°¤Î¤½¤Î¥³¥±Êý¡ª¡×¡¡A¤§! group¡¦Ëöß·À¿Ìé¤¬»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡¢¾®Åç·ò¤ÎÇú¾Ð¥·ー¥ó
¤»ー¤±¤ó¥³¥ó¥Ó¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¶¥µ»¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡£ÆÁÅç¤Î¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢·¹¼Ð83ÅÙ¤Î½éµé¥³ー¥¹¤òÆñ¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·¹¼Ð120ÅÙ¤Î¥³ー¥¹¤Ç¥¿¥¤¥à¥ìー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ËºÇ¸å¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·¹¼Ð150ÅÙ¤ÎÄ¶Æñ´Ø¥³ー¥¹¡ª¡¡¥¨¥°¤¹¤®¤ë³ÑÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´ー¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ûー¥ë¥É¤â¤«¤Ê¤êÌñ²ð¤À¡£
ºÇ½é¤ËÄ¶Æñ´Ø¥³ー¥¹¤ËÄ©¤ó¤À¾®Åç¤Ï¡¢Ä¹¿È¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢¥´ー¥ëÄ¾Á°¤ÎÌñ²ð¤Ê¥Ûー¥ë¥É¤ÎÁ°¤ËÊø¤ì¤¿¡£°ìÊý¤ÎËöß·¤Ï¿È·Ú¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Î¥Ûー¥ë¥É¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡ª¡¡¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¼é¤ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾®Åç¤â¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢Ëöß·¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¸¥§¥é¥·ー!?¡¡¡Ö¡Ê½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ë¥¬¥ó¥Ð¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£²¶¤Î¤È¤¡¢°ì¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÒì¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÆ®»Ö¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤»ー¤±¤ó¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÊÉ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¥Þ¥Ã¥È¤ËÍî¤Á¤Æ¤â¥ê¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤ë¡¢Èà¤é¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡·ë¶É2¿Í¤Ï¥´ー¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à¤Î¥ªー¥Êー¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¾Î»¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¾å²¼º¸±¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤»ー¤±¤ó¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¿Ìé¤¯¤óµ´¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÂç¹æµã¡×¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¹â¤¹¤®¤ë¤·¿È·Ú¤À¤·¤³¤Î¿ôÉÃ¤Ç·ã¤á¤í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö16²óÊ¬¡Ê¥³¥±¤¿±ÇÁü¤ò¡ËÁ´Éô¸«¤¿¤¤¤·Âç¥³¥±¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ª¡¢¤»ー¤±¤ó¥³¥ó¥Ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢A¤§! group¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡Ù8·î17ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£