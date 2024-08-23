ºå¿À¡¢¼ó°Ì¡¦¹Åç¤Ë¾¡Íø¤·4¥²¡¼¥àº¹¡¡ üâ¶¶ÍÚ¿Í7²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤ÇÉüµ¢¸å2Ï¢¾¡¡ª
¡ü ¹Åç 1 ¡Ý 3 ºå¿À ¡û
¡ã20²óÀï¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡ºå¿À¤Ï¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Ë¾¡Íø¡£¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö4¡×¡¢ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢Æó»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤¬±¦Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤âÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î6ÈÖ¡¦¾®Ìî»û¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¡¢°ì»à¸å¡¢8ÈÖ¡¦ÌÚÏ²¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£5²ó¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤Çº´Æ£µ±¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀÌÜ¡£º´Æ£µ±¤Ï2ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î郄¶¶¤Ï½é²ó¡¢Æó»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¾®±à¤ËÃæÁ°ÂÇ¤ÈÆóÅð¤òµö¤·ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢4ÈÖ¡¦ËöÊñ¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2²ó¤«¤é5²ó¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤È°ìÎÝ¡¦Âç»³¤Î¼ººö¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ°æ¤¬¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤ò¸«¤»¡¢µ¾Èô¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î´äºê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê19¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡4ÇÔ¡Ë¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î郄¶¶¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÉüµ¢¸å2Àï2¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã20²óÀï¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡ºå¿À¤Ï¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Ë¾¡Íø¡£¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö4¡×¡¢ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢Æó»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤¬±¦Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤âÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î6ÈÖ¡¦¾®Ìî»û¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¡¢°ì»à¸å¡¢8ÈÖ¡¦ÌÚÏ²¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£5²ó¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤Çº´Æ£µ±¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀÌÜ¡£º´Æ£µ±¤Ï2ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤È°ìÎÝ¡¦Âç»³¤Î¼ººö¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ°æ¤¬¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤ò¸«¤»¡¢µ¾Èô¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î´äºê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê19¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡4ÇÔ¡Ë¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î郄¶¶¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÉüµ¢¸å2Àï2¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£