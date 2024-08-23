ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¿©¥ê¥Ý¤ÇÀµÄ¾¡ÈÌ£¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¡É¤À¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ï¡©¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Æ¨¤²Êý¤ò¤·¤¿¤±¤É¡×
8·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡¢²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¿©¥ê¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡É¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Ï¡©¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¿©¥ê¥Ý¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¡ÈÌ£¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦±é¼Ô¤¬¸ì¤ëÃæ¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤â¥í¥±¤Ç¶¾Çþ¤Î½Ð½Á¤ò¤Ä¤±¤ó¤È¡¢¿å¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¾Çþ²°¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶¾ÇþËÜÍè¤ÎÌ£¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¡¢¤Ä¤æ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¶¾Çþ²°¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿Ç¯¤âÍ½ÌóÂÔ¤Á¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¡©²¿¤âÌ£¤»¤ó¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤Ë¡ÊÊñ¤ó¤Ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤·¡¢¡Ø¤ó¤ó¡Á¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¤¤Æ¡Ø¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ø¤ó¤ó¡ª¡Ù¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅ¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ØËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¤³¤ì²¶70¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂ¿Ê¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÅ¹¤Î¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Æ¨¤²Êý¤ò¤·¤¿¤±¤É¡×¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£