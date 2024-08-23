¡ÈÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡É²Æ¤ÎYouTube¥Û¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ØÐ¼°Å¤¤¿å¤ÎÄì¤«¤é¡Ù¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¤Ê¤É°ìµó¸ø³«¡ª
¡Ö½ë¤µ´¨¤µ¤âÈà´ß¤Þ¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬ÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¡§YouTube¤ÇÌµÎÁ»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡Û
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Î²è¼Á¤¬¥Û¥é¡¼¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¥Û¥é¡¼¹¥¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÌ¾ºî¡ª¡×¡Ö±é½Ð¤ä¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¶²ÉÝ¤òÍ¯¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¿ÀºîÉÊ¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë´Ñ¤¿»þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤éÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤éÈá¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¡£3²ó³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ58Ç¯¤Î½é²Æ¡¢ÅÔ²ñ¤«¤é»³±ü¤Ë¤¢¤ëÂ¼¡Ö¿÷¸«Âô¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦·½°ì¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¥ì¥Ê¤äÌ¥²»¡¢º»ÅÔ»Ò¡¢Íü²Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹·½°ì¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÇ¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº×¡ÖÌÊÎ®¤·¡×¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³²ø»à»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤Î¼þ°Ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö18Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡×¡ÖË¨¤¨¥¥ã¥é´¶¤È¶²ÉÝ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¸«»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2ËÜ¤È¤âÌó10»þ´Ö¤ÈÄ¹¼ÜÆ°²è¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙÆü¤Ë°ìµ¤¸«¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¡§YouTube¤ÇÌµÎÁ»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡Û
¡ØÐ¼°Å¤¤¿å¤ÎÄì¤«¤é¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³ÑÀî¥·¥Í¥Þ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÇÛ¿®´ü´Ö¤Ï8·î16Æü¡Á30Æü19»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ØÐ¼°Å¤¤¿å¤ÎÄì¤«¤é¡Ù¤òÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£É×¤ÈÎ¥º§Ä´ÄäÃæ¤Î¾¾¸¶½ÊÈþ¡£¿Æ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤áÌ¼¤Î°ê»Ò¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¿·µï¤òÃµ¤·¡È¤Ê¤Ë¤«¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþµï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï2¿Í¤ò½±¤¦¶²ÉÝ¤Î¿ô¡¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ê»Ò¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤Ç2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤È¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¿Æ»Ò¤Î±¿Ì¿¤ò¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÎëÌÚ¸÷»Ê»á¤ÈÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Ì¾ºî¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢30Æü¤«¤é¤ÏÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ØÃå¿®¥¢¥ê¡Ù¤â¸ø³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Î²è¼Á¤¬¥Û¥é¡¼¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¥Û¥é¡¼¹¥¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÌ¾ºî¡ª¡×¡Ö±é½Ð¤ä¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¶²ÉÝ¤òÍ¯¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¿ÀºîÉÊ¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë´Ñ¤¿»þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤éÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤éÈá¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¡£3²ó³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¸ø¼° / Anime Times Official¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë²ò¡Ù¤ò°ìµóÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¤Ï8·î11Æü¡Á9·î11Æü12»þ¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë²ò¡Ù¤Ï8·î12Æü¡Á9·î12Æü12»þ¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ58Ç¯¤Î½é²Æ¡¢ÅÔ²ñ¤«¤é»³±ü¤Ë¤¢¤ëÂ¼¡Ö¿÷¸«Âô¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦·½°ì¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¥ì¥Ê¤äÌ¥²»¡¢º»ÅÔ»Ò¡¢Íü²Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹·½°ì¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÇ¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº×¡ÖÌÊÎ®¤·¡×¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³²ø»à»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤Î¼þ°Ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö18Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡×¡ÖË¨¤¨¥¥ã¥é´¶¤È¶²ÉÝ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¸«»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2ËÜ¤È¤âÌó10»þ´Ö¤ÈÄ¹¼ÜÆ°²è¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙÆü¤Ë°ìµ¤¸«¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)