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¡ÊCredit: W. M. Keck Observatory/ Adam Makarenko¡Ë
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Source
NASA - NASA Citizen Scientists Spot Object Moving 1 Million Miles Per HourW. M. Keck Observatory - Tracking a Lone Star Speeding Across the Milky WayUC San Diego - Lone Star State: Tracking a Low-Mass Star as it Speeds Across the Milky WayBurgasser et al. - Discovery of a Hypervelocity L Subdwarf at the Star/Brown Dwarf Mass Limit (The Astrophysical Journal Letters)
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