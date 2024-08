MAZZELが最新シングル「MAZQUERADE」を10月16日にリリースすることを発表した。表題曲「MAZQUERADE」は、楽曲プロデュースを手がけるALYSAが、MAZZELにしか出せないカラーを楽曲の中でさらに追求し、“誰がどう考えてもMAZZELにしか歌えない”曲になることに徹底的にこだわった作品。よくあるトレンドの構成からは大きく変え、ボーイグループらしくないメロディラインを作ることで、MAZZEL8人のカラフルさをもってして完成される楽曲に仕上げた。ハロウィンの時期にもぴったりなサウンドで、非日常の世界に皆様をご招待するような遊び心に溢れた一曲だ。

3rd Single「MAZQUERADE」



2024年10月16日 発売■MUSIC VIDEO盤【CD+DVD+集合フォトカードA+シリアルナンバー入り応募抽選券】 ※デジパック仕様¥4,290(税込) / UMCB-59004【CD収録内容】01.MAZQUERADE 02.Counterattack 03.Seaside Story 04. Our Life Is Always Right【DVD収録内容】・Counterattack -Music Video-・Counterattack -Behind The Scenes-・Seaside Story -Music Video-・Seaside Story -Dance Performance Video-・Seaside Story -Behind The Scenes-■SHOWCASE盤【CD+DVD+集合フォトカードB+シリアルナンバー入り応募抽選券】 ※デジパック仕様¥4,290(税込) / UMCB-59005【CD収録内容】01.MAZQUERADE 02.Counterattack 03.Seaside Story 04. Our Life Is Always Right【DVD収録内容】・「Seaside Story」「MAZQUERADE」Photo Shooting Behind The Scenes■通常盤・初回プレス【CD+ソロフォトカード8種セット+シリアルナンバー入り応募抽選券】 ※紙ジャケット仕様¥1,650(税込) / UMCB-59006【CD収録内容】01.MAZQUERADE 02.Counterattack 03.Seaside Story 04. Our Life Is Always Right■UNIVERSAL MUSIC STORE盤★通常盤アナザージャケット・メンバープロデュース盤【KAIRYU & NAOYA & RAN & SEITO ver.】【CD+シリアルナンバー入り応募抽選券】 ※紙ジャケット仕様¥1,650(税込) / PDCB-5003【CD収録内容】01.MAZQUERADE 02.Counterattack 03.Seaside Story 04. Our Life Is Always Right■UNIVERSAL MUSIC STORE盤★通常盤アナザージャケット・メンバープロデュース盤【RYUKI & TAKUTO & HAYATO & EIKI ver.】【CD+シリアルナンバー入り応募抽選券】 ※紙ジャケット仕様¥1,650(税込) / PDCB-5004【CD収録内容】01.MAZQUERADE 02.Counterattack 03.Seaside Story 04. Our Life Is Always Right■MUZEUM限定盤(ファンクラブ限定盤)【CD+40P Photobook+バンダナ+シリアルナンバー入り応募抽選券】 ※7インチサイズ紙ジャケット仕様¥5,060(税込) / D2CJ-7570【CD収録内容】01.MAZQUERADE 02.Counterattack 03.Seaside Story 04. Our Life Is Always Right