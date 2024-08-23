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¡¦CD+DVD¡ÊPCCA-06303/ÀÇ¹þ5,720±ß¡Ë
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[CD]
01.Finder
02.Get Back To ¿ÍÀ¸
03.¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä(TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
04.SOULSOUP(¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE: White¡Ù¼çÂê²Î)
05.¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
06.Æü¾ï(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
07.I¡Çm home(interlude)
08.Sharon(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£±£°¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¼çÂê²Î)
09.ÂùÅÀ
10.Subtitle(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì ¡Øsilent¡Ù¼çÂê²Î)
11.Anarchy (Rejoice ver.) (±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡¡±ÑÍºÊÔ¡Ù¼çÂê²Î)
12.¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º À»Ìë·èÀïÊÔ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
13.¤¦¤é¤ß¤Ä¤é¤ß¤¤ï¤ß
14.Chessboard¡ÊÂè90²óNHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÃæ³Ø¹»¤ÎÉô²ÝÂê¶Ê¡Ë
15.TATTOO(TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡½£¸»þ£²£³Ê¬¡¢ÌÀÆü ·¯¤È¡Ù¼çÂê²Î)
16.B-Side Blues(¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã CM¥½¥ó¥°)
[Blu-ray,DVD]
OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN
01.Pretender
02.I LOVE...
03.Tell Me Baby
04.Choral A
05.Subtitle
06.parade
07.115Ëü¥¥í¤Î¥Õ¥£¥ë¥à
08.°ÛÃ¼¤Ê¥¹¥¿¡¼
09.½ÉÌ¿
10.¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä
11.Universe
12.Clap Clap
13.ÇË´é
14.¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º
Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR
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¡ãOfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice -¡ä
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¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice -¡ä
OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - in SEOUL
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³«¾ì¡§17:00 / ³«±é¡§18:00¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
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OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - in TAIPEI
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²ñ¾ì¡§Taipei¡¦Taipei Arena
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CAT 1¡¡19,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨TWD4,200
CAT 2¡¡16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨TWD3,600
CAT 3¡¡14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨TWD3,200
CAT 4¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨TWD2,800
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CAT5¡¡TWD2400
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https://tixplus.jp/support/tixplus_en/
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