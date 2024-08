リーガルリリーが12月、2021年より毎年実施している対バン企画<cell,core>を今年も開催することが発表となった。対バン企画<cell,core>は2024年、東名阪の3ヵ所で開催される。12月3日に心斎橋BIGCAT、12月4日に名古屋CLUB QUATTRO、そしてツアーファイナルとなる東京編は、たかはしほのか(Vo, G)の誕生日12月10日にZepp DiverCity (TOKYO)で実施される予定だ。

■対バン企画<cell,core 2024>



【大阪編】

12月03日(火) 心斎橋BIGCAT

open17:30 / start18:30

Guest:後日発表

▼チケット

前売 一般:\5,000-(税込・D別)

ペアチケット:\8,000-(税込・D別)

【名古屋編】

12月04日(水) 名古屋CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

Guest:後日発表

▼チケット

前売 一般:\5,000-(税込・D別)

ペアチケット:\8,000-(税込・D別)

【東京編】

12月10日(火) Zepp DiverCity(TOKYO)

open17:30 / start18:30

Guest:後日発表

▼チケット

前売 一般:スタンディング \5,000-(税込・D別) / 2F指定席 \5,500-(税込・D別)

ペアチケット:スタンディング \8,000-(税込・D別)

【オフィシャル一次先行(抽選) 】

受付期間:8/23(金) 20:00〜9/8(日) 23:59

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/regallily-cellcore2024/

■3rdフルアルバム『kirin』



2024年8月28日(水)発売

CD購入:https://kmu.lnk.to/zdftOD

【初回生産限定盤 (CD+Blu-ray)】

KSCL 3540-41 ¥6,000+税

スリーヴケース仕様

Blu-ray:<リーガルリリー YAON 2023> Live at 日比谷野外大音楽堂 2023.7.2

【通常盤 (CD)】KSCL-3542 ¥3,000+税

▼CD

01. 天きりん

02. キラキラの灰

03. 17

04. ハイキ

05. 春が嫌い

06. 夏のエディ

07. me mori

08. ムーンライトリバース

09. 海月星

10. 60W

11. 地球でつかまえて

12. ますように

Bonus Track:sayouna ra asa! (初回生産限定盤CD Only)

▼Blu-ray ※初回生産限定盤

2023年7月2日に開催した日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブを全曲収録

<リーガルリリー YAON 2023> Live at 日比谷野外大音楽堂 2023.7.2

01. ジョニー

02. たたかわないらいおん

03. ハイキ

04. トランジスタラジオ

05. 僕のリリー

06. 地球でつかまえて

07. overture

08. 教室のドアの向こう

09. 管制塔の退屈

10. ライナー

11. アルケミラ

12. 若者たち

13. GOLD TRAIN

14. 東京

15. the tokyo tower

16. ぶらんこ

17. ハナヒカリ

18. ノーワー

19. 1997

20. リッケンバッカー

21. はしるこども

encore

22. 魔女

23. 蛍狩り

■<リーガルリリー 10th Anniversary TOUR 2024>

7月05日(金) Zepp DiverCity (TOKYO) 〜海の日〜

open17:30 / start18:30

7月20日(土) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

7月21日(日) 名古屋BOTTOM LINE

open17:00 / start18:00

8月31日(土) 高松DIME

open17:30 / start18:00

9月07日(土) 札幌cube garden

open17:30 / start18:00

9月14日(土) 広島CLUB QUATTRO

open17:15 / start18:00

9月15日(日) 福岡DRUM Be-1

open17:00 / start17:30

9月21日(土) 仙台darwin

open17:30 / start18:00

9月22日(日) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open17:00 /start17:30

9月28日(土) 金沢AZ

open17:30 / start18:00

9月29日(日) 京都磔磔

open17:15 / start18:00

【追加公演】

10月11日(金) 台北THE WALL Live House (台湾)

10月16日(水) 恵比寿LIQUIDROOM



▼チケット

スタンディング 前売り \5,000-(税込/D別)

※7/5 Zepp DiverCity公演のみ 2F指定席 \5,500-(税込/D別)

・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/regallily-10th-tour/

関連リンク

◆リーガルリリー オフィシャルサイト

◆リーガルリリー オフィシャルTwitter

◆リーガルリリー オフィシャルInstagram

◆リーガルリリー オフィシャルTikTok

◆リーガルリリー オフィシャルYouTubeチャンネル

リーガルリリー独自のこだわりを持つ企画<cell,core>は、“cell=細胞”、“core=核”を指すもの。それぞれのcore(=核)を持ったお客さんやアーティストがcell(=細胞)であり、ライブ空間に集まることで互いに共鳴し合い、新しいcore(=核心)を作り上げることを目的としている。2021年は地元・東京立川にてPeople In the Box、崎山蒼志とのスリーマン開催。2022年は東名阪の3ヵ所にて、くるり、My Hair is Bad、羊文学とのツーマンを実施。2023年は小山田壮平(band set)、ANORAK!とのスリーマンを果たした。そして2024年は、バンド結成10周年イヤーの締めくくりイベントとして、これまで影響を受けてきたアーティストや、新進気鋭なアーティストが組み合わさるとのこと。対バンゲストは後日発表となる。同イベントでは2組での購入でチケット代金がお得なペアチケットの販売も決定。オフィシャル一次先行受付はチケットぴあにて本日8月23日より。リーガルリリーは8月28日、約2年半ぶりのフルアルバム『kirin』をリリースする。同アルバムの全曲ティザー映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。