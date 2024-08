マザーボードがお買い得♪「パソコン工房 秋葉原パーツ館」週末お買い得情報(8月24日〜8月25日）【アキバ特価情報】

週末(8月24日〜8月25日)の、パソコン工房秋葉原本店新製品・特価情報をお届け!

8月24日〜8月25日特価情報

CPU

マザーボード

グラフィックボード

デスクトップメモリー

ノートメモリー

SSD 2.5インチ

SSD M.2

内蔵3.5inch HDD

電源

冷却装置

液晶モニタ

ネットワーク

キーボード

マウス

外付ポータブルHDD

外付HDD

ヘッドセット

キャプチャ

HDDケース

AMDRyzen 7 7700XAMD RYZEN 7-7700X 4.5GHz(5.4GHz)/8コア16スレッド/105W ※CPUクーラー別売り ※セット割り対象外保障:通常数量:10制限:おひとり様1点まで価格:37980円(税込)ASUSROG STRIX Z790-F GAMING WIFILGA1700・Z790Chipset搭載のATXマザー。 DDR5メモリー仕様の超人気機種! OCしても安定動作狙いでも幅広くお奨めの名機\保障:通常数量:7個制限:おひとり様1点まで価格:52180円(税込)MSIMPG B550 GAMING PLUSSocketAM4対応のB550Chipset搭載ATXマザーボード。 DDR4メモリーも4本まで搭載可能で本格派。 メインで使ってもいい感じ。Ryzen5xxx系のCPU/APU利用可能保障:通常数量:8個制限:おひとり様1点まで価格:10780円(税込)BIOSTARB550MXC PROSocketAM4のB550Chipset搭載MicroATXマザーボード。 メモリーもDDR4で4枚まで搭載可能でMicroATXの癖に SATAx8とM.2SSDx2搭載可能。調べると同時使用の制限もなさそうなので面白い製品。激安!保障:通常数量:8個制限:おひとり様1点まで価格:9280円(税込)ASUSPRIME Z790-P D4-CSMLGA1700・Z790Chipset搭載のATXマザー。コストパフォーマンス重視の DDR4メモリー仕様のマザーボード。 扱いやすくて初心者様にもオススメの機種保障:通常数量:2個制限:おひとり様1点まで価格:25480円(税込)BIOSTARB760A-SILVERLGA1700のB760Chipset搭載ATXマザーボード。 メモリーもDDR5仕様の本格派仕様。 CPU周りの電子部材の出来も良くて英語マニュアルに 驚かない経験をお持ちのお客様なら大穴特価!保障:通常数量:8個制限:おひとり様1点まで価格:19180円(税込)MSIPRO B660-A DDR4B660Chipset搭載のDDR4仕様のATXマザーボード。 搭載されている素子からしたら抜群にお買い得。 13thCPU搭載可能なBiosなのを確認済み保障:通常数量:7個制限:おひとり様1点まで価格:13980円(税込)BIOSTARB550MX/E PROSocketAM4のB550Chipset搭載MicroATXマザーボード。 こちらはDDR4メモリー4本まで装備可能、M.2ポート2個の標準的仕様。 HDMI1.4の画像出力端子のみなのでグラフィックカード装備がオススメの仕様。Ryzen5xxx系も動作可能保障:通常数量:6個制限:おひとり様1点まで価格:9280円(税込)BIOSTARA520MH 3.0SocketAM4のA520Chipset搭載MicroATXマザーボード。 DDR4メモリーは2本までM.2ポートは1個までと割り切り仕様が Ryzen5xxxのG型のAPU搭載なら非常にいい感じ保障:通常数量:3個制限:おひとり様1点まで価格:5880円(税込)ASUSTUF-RTX4090-O24G-GAMINGGeForce RTX4090保障:通常数量:6個制限:おひとり様1点まで価格:272980円(税込)MSIGeForce RTX 4080 16GB SUPRIM XGeForce RTX4080 「TRI FROZR 3S」システムにより優れた冷却性保障:通常数量:1個制限:おひとり様1点まで価格:179980円(税込)ASUSROG-STRIX-RTX4080-O16G-WHITEGeForce RTX4080 OC版ホワイトモデル保障:通常数量:7個制限:おひとり様1点まで価格:209780円(税込)ASUSDUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITEGeForce RTX 3060 Ti OC版 8GB GDDR6X・デュアルファンタイプ保障:通常数量:4個制限:おひとり様1点まで価格:52180円(税込)PowerColorRX7900XTX 24G-L/OCRadeon RX 7900 XTX保障:通常数量:1個制限:おひとり様1点まで価格:125480円(税込)CFDW4U3200CM-8GQCFDxCrucial製DDR4-3200メモリー16GBキット(8GBx2枚組)保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:3780円(税込)TEAMTED416G3200C22DC01Team製DDR4-3200メモリー16GBキット(8GBx2枚組)保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:3980円(税込)TEAMTED432G3200C22DC01Team製DDR4-3200メモリー32GBキット(16GBx2枚組)保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:7680円(税込)CFDW4U3200CS-8GCFD製DDR4-3200メモリー16GBキット(8GBx2枚組)保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:3780円(税込)CFDW4U3200CS-16GCFD製DDR4-3200メモリー32GBキット(16GBx2枚組)保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:7380円(税込)CFDD4N3200CS-8GCFD製DDR4-3200メモリー8GB(8GBx1枚組)保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:2280円(税込)CrucialCT500MX500SSD1/JPCrucial製2.5インチSATA SSD「MX500シリーズ」500GBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:4280円(税込)CrucialCT1000MX500SSD1/JPCrucial製2.5インチSATA SSD「MX500シリーズ」1TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:7480円(税込)TEAMT253X2256G0C101Team製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」 256GB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:1980円(税込)TEAMT253X2001T0C101Team製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」 1TB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:5880円(税込)CFDCSSD-S6B240CG4VXCFD製2.5インチSATA SSD「CG4VXシリーズ」240GB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:2380円(税込)CFDCSSD-S6B480CG4VXCFD製2.5インチSATA SSD「CG4VXシリーズ」480GB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:3680円(税込)CFDCSSD-S6B960CG4VXCFD製2.5インチSATA SSD「CG4VXシリーズ」960GB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:6280円(税込)CrucialCT1000P3SSD8JPCrucial製M.2 NVMe Gen.3 SSD「P3シリーズ」1TBモデル保障:通常数量:20個制限:おひとり様1点まで価格:5980円(税込)SolidigmSSDPFKNU512GZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」512GBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:4080円(税込)SolidigmSSDPFKNU010TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」1TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:7180円(税込)SolidigmSSDPFKKW512H7X1/T2Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P44PROシリーズ」512GBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:6680円(税込)SolidigmSSDPFKKW010X7X1/T2Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P44PROシリーズ」1TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:10780円(税込)SolidigmSSDPFKNU512GZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」512GBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:4680円(税込)SolidigmSSDPFKNU010TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」1TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:7880円(税込)SolidigmSSDPFKNU020TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」2TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:14480円(税込)SAMSUNGMZ-V8P1T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.4 SSD「980PROシリーズ」1TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:12580円(税込)SAMSUNGMZ-V8P2T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.4 SSD「980PROシリーズ」2TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:20580円(税込)SAMSUNGMZ-V7S1T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.3 SSD「970EVO PLUSシリーズ」1TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:9680円(税込)SAMSUNGMZ-V7S2T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.3 SSD「970EVO PLUSシリーズ」2TBモデル保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:15980円(税込)SEAGATEST4000DM004BarraCudaシリーズ 4TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:7980円(税込)SEAGATEST4000DM004BarraCudaシリーズ 4TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:8780円(税込)SEAGATEST6000DM003BarraCudaシリーズ 6TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:9580円(税込)SEAGATEST8000DM004BarraCudaシリーズ 8TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:12780円(税込)Western DigitalWD40EZAXWD Blue SATA6G接続 3.5型ハードディスク 4TB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:9480円(税込)Western DigitalWD60EZAXWD Blue SATA6G接続 3.5型ハードディスク 6TB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:11480円(税込)Western DigitalWD80EAZZWD Blue SATA6G接続 3.5型ハードディスク 8TB保障:通常数量:在庫限り個制限:おひとり様1点まで価格:12780円(税込)COOLER MASTERV1300 Platinum 30th Anniversary(MPZ-D001-AFBAPV-WJ)80 PLUS PLATINUM 認証 1300W保障:通常数量:7個制限:おひとり様1点まで価格:29980円(税込)玄人志向KRPW-BK650W/85+80PLUS BRONZE取得 ATX電源 650W(プラグインタイプ)保障:通常数量:15個制限:おひとり様1点まで価格:6580円(税込)FSPHPT2-1000M80 PLUS PLATINUM 認証 1000W保障:通常数量:6個制限:おひとり様1点まで価格:18980円(税込)FSPHGT-100080 PLUS GOLD 認証 1000W保障:通常数量:4個制限:おひとり様1点まで価格:15980円(税込)COOLER MASTERV Gold V2 850W White Edition(MPY-850V-AGBAG-JP)/T80 PLUS GOLD 認証 850W ホワイト保障:通常数量:3個制限:おひとり様1点まで価格:14480円(税込)DEEP COOLGAMMAXX L360 A-RGB(DP-H12CF-GL360-ARGB)360mm 水冷CPUクーラー保障:通常数量:3個制限:おひとり様1点まで価格:9980円(税込)COOLER MASTERMasterLiquid PL360 Flux 30th AE(MLY-D36M-A23PZ-30)360mm 水冷CPUクーラー保障:通常数量:3個制限:おひとり様1点まで価格:17980円(税込)COOLER MASTERMobius 120P ARGB 30 Years Edition(MFZ-M2DY-24NP2-R3)/T120mm ARGBケースファン保障:通常数量:17個制限:おひとり様1点まで価格:1980円(税込)COOLER MASTERErgoStand Air 30th Anniversary Edition(MNX-SSEK-NNNNN-30)ノート用クーラー保障:通常数量:2個制限:おひとり様1点まで価格:2980円(税込)MSIG243CVカーブ画面、ゲーミング保障:メーカー通常保証数量:10個制限:おひとり様1点限り価格:8980円(税込)JAPANNEXTJN-T215FLG144FHD144Hz対応、ゲーミング保障:メーカー通常保証数量:10個制限:おひとり様1点限り価格:14880円(税込)MSIG244FIPS、165Hz対応、ゲーミング保障:メーカー通常保証数量:4個制限:おひとり様1点限り価格:20780円(税込)MSIOPTIX-G241V-E2IPS、各種ゲーミング機能搭載保障:メーカー通常保証数量:3個制限:おひとり様1点限り価格:11980円(税込)ACEREI242QRPbiipxカーブ画面、165Hz対応、ゲーミング保障:メーカー通常保証数量:11個制限:おひとり様1点限り価格:17880円(税込)JAPANNEXTJN-27VG165FHDR165Hz対応、ゲーミング保障:メーカー通常保証数量:9個制限:おひとり様1点限り価格:21880円(税込)BUFFALOWSR-6000AX8/DMB4803+1147Mbps Wi-Fi6ルーター 2.5Gbps INTERNETポート搭載保障:メーカー通常保証数量:4個制限:おひとり様1点限り価格:12980円(税込)COOLER MASTERMS-2023-SAKURA-AIU限定サクラデザイン キーボード・マウス・マウスパッドの3点セット保障:メーカー通常保証数量:6個制限:おひとり様1点限り価格:17980円(税込)MSICLUTCH GM20 ELITEデスクトップ ノートパソコン ゲーミンググレード ADATAAHV300-1TU31-CBKUSB3.0対応 ポータブルHDD 1TB保障:メーカー通常保証数量:6個制限:おひとり様1点限り価格:3980円(税込)BUFFALOHD-NRLD8.0U3-BAUSB3.0対応 外付ハードディスク 8TB保障:メーカー通常保証数量:10個制限:おひとり様1点限り価格:14980円(税込)ELECOMLBT-HSOH12PCBKオーバーヘッドタイプBluetoothヘッドセット保障:メーカー通常保証数量:5個制限:おひとり様1点限り価格:1280円(税込)ELECOMHS-HP28BKヘッドセット(両耳大型オーバーヘッドタイプ)保障:メーカー通常保証数量:2個制限:おひとり様1点限り価格:480円(税込)Aver MediaGC551G2W(ホワイト)【期間限定特価】VRR(可変リフレッシュレート)対応で4K30p録画対応 ゲームキャプチャーの特価!保障:通常数量:在庫限り個制限:-価格:20980円(税込)Aver MediaAVT-C878 PLUS【期間限定特価】1080p/60fps録画・配信・4Kパススルー機能に対応したゲームキャプチャーの特価!保障:通常数量:在庫限り個制限:-価格:22980円(税込)玄人志向GW2.5OR-U3USB3.0接続 2.5"HDDケースの特価!保障:通常数量:在庫限り個制限:お1人様1点まで価格:580円(税込)玄人志向GWM.2NVST-U3G2CCAUSB3.2 Gen 2 接続 M.2(NVMe / SATA 両対応) SSDケースの特価!保障:通常数量:在庫限り個制限:お1人様1点まで価格:2980円(税込)