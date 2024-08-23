マザーボードがお買い得♪「パソコン工房 秋葉原パーツ館」週末お買い得情報(8月24日〜8月25日）【アキバ特価情報】
週末（8月24日〜8月25日）の、パソコン工房秋葉原本店新製品・特価情報をお届け!
8月24日〜8月25日特価情報
CPUAMDRyzen 7 7700XAMD RYZEN 7-7700X 4.5GHz(5.4GHz)/8ｺｱ16ｽﾚｯﾄﾞ/105W ※CPUクーラー別売り ※セット割り対象外保障：通常数量：10制限：おひとり様1点まで価格：37980円（税込）
マザーボードASUSROG STRIX Z790-F GAMING WIFILGA1700・Z790Chipset搭載のATXマザー。 DDR5メモリー仕様の超人気機種！ OCしても安定動作狙いでも幅広くお奨めの名機\保障：通常数量：7個制限：おひとり様1点まで価格：52180円（税込）MSIMPG B550 GAMING PLUSSocketAM4対応のB550Chipset搭載ATXマザーボード。 DDR4メモリーも4本まで搭載可能で本格派。 メインで使ってもいい感じ。Ryzen5xxx系のCPU/APU利用可能保障：通常数量：8個制限：おひとり様1点まで価格：10780円（税込）BIOSTARB550MXC PROSocketAM4のB550Chipset搭載MicroATXマザーボード。 メモリーもDDR4で4枚まで搭載可能でMicroATXの癖に SATAx8とM.2SSDx2搭載可能。調べると同時使用の制限もなさそうなので面白い製品。激安！保障：通常数量：8個制限：おひとり様1点まで価格：9280円（税込）ASUSPRIME Z790-P D4-CSMLGA1700・Z790Chipset搭載のATXマザー。コストパフォーマンス重視の DDR4メモリー仕様のマザーボード。 扱いやすくて初心者様にもオススメの機種保障：通常数量：2個制限：おひとり様1点まで価格：25480円（税込）BIOSTARB760A-SILVERLGA1700のB760Chipset搭載ATXマザーボード。 メモリーもDDR5仕様の本格派仕様。 CPU周りの電子部材の出来も良くて英語マニュアルに 驚かない経験をお持ちのお客様なら大穴特価！保障：通常数量：8個制限：おひとり様1点まで価格：19180円（税込）MSIPRO B660-A DDR4B660Chipset搭載のDDR4仕様のATXマザーボード。 搭載されている素子からしたら抜群にお買い得。 13thCPU搭載可能なBiosなのを確認済み保障：通常数量：7個制限：おひとり様1点まで価格：13980円（税込）BIOSTARB550MX/E PROSocketAM4のB550Chipset搭載MicroATXマザーボード。 こちらはDDR4メモリー4本まで装備可能、M.2ポート2個の標準的仕様。 HDMI1.4の画像出力端子のみなのでグラフィックカード装備がオススメの仕様。Ryzen5xxx系も動作可能保障：通常数量：6個制限：おひとり様1点まで価格：9280円（税込）BIOSTARA520MH 3.0SocketAM4のA520Chipset搭載MicroATXマザーボード。 DDR4メモリーは2本までM.2ポートは1個までと割り切り仕様が Ryzen5xxxのG型のAPU搭載なら非常にいい感じ保障：通常数量：3個制限：おひとり様1点まで価格：5880円（税込）
グラフィックボードASUSTUF-RTX4090-O24G-GAMINGGeForce RTX4090保障：通常数量：6個制限：おひとり様1点まで価格：272980円（税込）MSIGeForce RTX 4080 16GB SUPRIM XGeForce RTX4080 「TRI FROZR 3S」システムにより優れた冷却性保障：通常数量：1個制限：おひとり様1点まで価格：179980円（税込）ASUSROG-STRIX-RTX4080-O16G-WHITEGeForce RTX4080 OC版ホワイトモデル保障：通常数量：7個制限：おひとり様1点まで価格：209780円（税込）ASUSDUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITEGeForce RTX 3060 Ti OC版 8GB GDDR6X・デュアルファンタイプ保障：通常数量：4個制限：おひとり様1点まで価格：52180円（税込）PowerColorRX7900XTX 24G-L/OCRadeon RX 7900 XTX保障：通常数量：1個制限：おひとり様1点まで価格：125480円（税込）
デスクトップメモリーCFDW4U3200CM-8GQCFDｘCrucial製DDR4-3200メモリー16GBキット（8GBx2枚組）保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：3780円（税込）TEAMTED416G3200C22DC01Team製DDR4-3200メモリー16GBキット（8GBx2枚組）保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：3980円（税込）TEAMTED432G3200C22DC01Team製DDR4-3200メモリー32GBキット（16GBx2枚組）保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：7680円（税込）CFDW4U3200CS-8GCFD製DDR4-3200メモリー16GBキット（8GBx2枚組）保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：3780円（税込）CFDW4U3200CS-16GCFD製DDR4-3200メモリー32GBキット（16GBx2枚組）保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：7380円（税込）
ノートメモリーCFDD4N3200CS-8GCFD製DDR4-3200メモリー8GB（8GBx1枚組）保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：2280円（税込）
SSD 2.5インチCrucialCT500MX500SSD1/JPCrucial製2.5インチSATA SSD「MX500シリーズ」500GBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：4280円（税込）CrucialCT1000MX500SSD1/JPCrucial製2.5インチSATA SSD「MX500シリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：7480円（税込）TEAMT253X2256G0C101Team製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」 256GB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：1980円（税込）TEAMT253X2001T0C101Team製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」 1TB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：5880円（税込）CFDCSSD-S6B240CG4VXCFD製2.5インチSATA SSD「CG4VXシリーズ」240GB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：2380円（税込）CFDCSSD-S6B480CG4VXCFD製2.5インチSATA SSD「CG4VXシリーズ」480GB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：3680円（税込）CFDCSSD-S6B960CG4VXCFD製2.5インチSATA SSD「CG4VXシリーズ」960GB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：6280円（税込）
SSD M.2CrucialCT1000P3SSD8JPCrucial製M.2 NVMe Gen.3 SSD「P3シリーズ」1TBモデル保障：通常数量：20個制限：おひとり様1点まで価格：5980円（税込）SolidigmSSDPFKNU512GZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」512GBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：4080円（税込）SolidigmSSDPFKNU010TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：7180円（税込）SolidigmSSDPFKKW512H7X1/T2Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P44PROシリーズ」512GBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：6680円（税込）SolidigmSSDPFKKW010X7X1/T2Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P44PROシリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：10780円（税込）SolidigmSSDPFKNU512GZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」512GBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：4680円（税込）SolidigmSSDPFKNU010TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：7880円（税込）SolidigmSSDPFKNU020TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」2TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：14480円（税込）SAMSUNGMZ-V8P1T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.4 SSD「980PROシリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：12580円（税込）SAMSUNGMZ-V8P2T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.4 SSD「980PROシリーズ」2TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：20580円（税込）SAMSUNGMZ-V7S1T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.3 SSD「970EVO PLUSシリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：9680円（税込）SAMSUNGMZ-V7S2T0B/IT【マザーボード同時購入キャンペーン対象商品】 SAMSUNG製M.2 NVMe Gen.3 SSD「970EVO PLUSシリーズ」2TBモデル保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：15980円（税込）
内蔵3.5inch HDDSEAGATEST4000DM004BarraCudaシリーズ 4TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：7980円（税込）SEAGATEST4000DM004BarraCudaシリーズ 4TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：8780円（税込）SEAGATEST6000DM003BarraCudaシリーズ 6TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：9580円（税込）SEAGATEST8000DM004BarraCudaシリーズ 8TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：12780円（税込）Western DigitalWD40EZAXWD Blue SATA6G接続 3.5型ハードディスク 4TB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：9480円（税込）Western DigitalWD60EZAXWD Blue SATA6G接続 3.5型ハードディスク 6TB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：11480円（税込）Western DigitalWD80EAZZWD Blue SATA6G接続 3.5型ハードディスク 8TB保障：通常数量：在庫限り個制限：おひとり様1点まで価格：12780円（税込）
電源COOLER MASTERV1300 Platinum 30th Anniversary（MPZ-D001-AFBAPV-WJ）80 PLUS PLATINUM 認証 1300W保障：通常数量：7個制限：おひとり様1点まで価格：29980円（税込）玄人志向KRPW-BK650W/85+80PLUS BRONZE取得 ATX電源 650W(プラグインタイプ)保障：通常数量：15個制限：おひとり様1点まで価格：6580円（税込）FSPHPT2-1000M80 PLUS PLATINUM 認証 1000W保障：通常数量：6個制限：おひとり様1点まで価格：18980円（税込）FSPHGT-100080 PLUS GOLD 認証 1000W保障：通常数量：4個制限：おひとり様1点まで価格：15980円（税込）COOLER MASTERV Gold V2 850W White Edition（MPY-850V-AGBAG-JP）/T80 PLUS GOLD 認証 850W ホワイト保障：通常数量：3個制限：おひとり様1点まで価格：14480円（税込）
冷却装置DEEP COOLGAMMAXX L360 A-RGB（DP-H12CF-GL360-ARGB）360mm 水冷CPUクーラー保障：通常数量：3個制限：おひとり様1点まで価格：9980円（税込）COOLER MASTERMasterLiquid PL360 Flux 30th AE（MLY-D36M-A23PZ-30）360mm 水冷CPUクーラー保障：通常数量：3個制限：おひとり様1点まで価格：17980円（税込）COOLER MASTERMobius 120P ARGB 30 Years Edition（MFZ-M2DY-24NP2-R3）/T120mm ARGBケースファン保障：通常数量：17個制限：おひとり様1点まで価格：1980円（税込）COOLER MASTERErgoStand Air 30th Anniversary Edition（MNX-SSEK-NNNNN-30）ノート用クーラー保障：通常数量：2個制限：おひとり様1点まで価格：2980円（税込）
液晶モニタMSIG243CVカーブ画面、ゲーミング保障：メーカー通常保証数量：10個制限：おひとり様1点限り価格：8980円（税込）JAPANNEXTJN-T215FLG144FHD144Hz対応、ゲーミング保障：メーカー通常保証数量：10個制限：おひとり様1点限り価格：14880円（税込）MSIG244FIPS、165Hz対応、ゲーミング保障：メーカー通常保証数量：4個制限：おひとり様1点限り価格：20780円（税込）MSIOPTIX-G241V-E2IPS、各種ゲーミング機能搭載保障：メーカー通常保証数量：3個制限：おひとり様1点限り価格：11980円（税込）ACEREI242QRPbiipxカーブ画面、165Hz対応、ゲーミング保障：メーカー通常保証数量：11個制限：おひとり様1点限り価格：17880円（税込）JAPANNEXTJN-27VG165FHDR165Hz対応、ゲーミング保障：メーカー通常保証数量：9個制限：おひとり様1点限り価格：21880円（税込）
ネットワークBUFFALOWSR-6000AX8/DMB4803+1147Mbps Wi-Fi6ルーター 2.5Gbps INTERNETポート搭載保障：メーカー通常保証数量：4個制限：おひとり様1点限り価格：12980円（税込）
キーボードCOOLER MASTERMS-2023-SAKURA-AIU限定サクラデザイン キーボード・マウス・マウスパッドの3点セット保障：メーカー通常保証数量：6個制限：おひとり様1点限り価格：17980円（税込）
マウスMSICLUTCH GM20 ELITEデスクトップ ノートパソコン ゲーミンググレード 光学マウス保障：メーカー通常保証数量：4個制限：おひとり様1点限り価格：3280円（税込）
外付ポータブルHDDADATAAHV300-1TU31-CBKUSB3.0対応 ポータブルHDD 1TB保障：メーカー通常保証数量：6個制限：おひとり様1点限り価格：3980円（税込）
外付HDDBUFFALOHD-NRLD8.0U3-BAUSB3.0対応 外付ハードディスク 8TB保障：メーカー通常保証数量：10個制限：おひとり様1点限り価格：14980円（税込）
ヘッドセットELECOMLBT-HSOH12PCBKオーバーヘッドタイプBluetoothヘッドセット保障：メーカー通常保証数量：5個制限：おひとり様1点限り価格：1280円（税込）ELECOMHS-HP28BKヘッドセット（両耳大型オーバーヘッドタイプ）保障：メーカー通常保証数量：2個制限：おひとり様1点限り価格：480円（税込）
キャプチャAver MediaGC551G2W（ホワイト）【期間限定特価】VRR（可変リフレッシュレート）対応で4K30p録画対応 ゲームキャプチャーの特価！保障：通常数量：在庫限り個制限：-価格：20980円（税込）Aver MediaAVT-C878 PLUS【期間限定特価】1080p/60fps録画・配信・4Kパススルー機能に対応したゲームキャプチャーの特価！保障：通常数量：在庫限り個制限：-価格：22980円（税込）
HDDケース玄人志向GW2.5OR-U3USB3.0接続 2.5”HDDケースの特価！保障：通常数量：在庫限り個制限：お1人様1点まで価格：580円（税込）玄人志向GWM.2NVST-U3G2CCAUSB3.2 Gen 2 接続 M.2（NVMe / SATA 両対応） SSDケースの特価！保障：通常数量：在庫限り個制限：お1人様1点まで価格：2980円（税込）店舗情報店舗名：パソコン工房 秋葉原パーツ館住所：東京都千代田区外神田3丁目4−15 ユニットコム秋葉原ビル 1F・2F電話：TEL 03-3526-3571公式サイト：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabara_iiyamastore.php店舗地図：
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