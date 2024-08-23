¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦SUGA¡¢·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¡Ä¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¼ºË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬²¼¤²¤ë
°û¼ò±¿Å¾¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿BTS¤ÎSUGA¤¬Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBTS¡¦SUGA¡¢¡È°û¼ò±¿Å¾¡É¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö
8·î23Æü19»þ45Ê¬º¢¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤ËSUGA¤¬¸½¤ì¤¿¡£¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿SUGA¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¼èºà¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¹õ¤¤¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤¿SUGA¤Ï¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ºË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¿¼Â¤ËÄ´ºº¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤Î¡Ö¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë1ÇÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤«¡×¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤º¡¢·Ù»¡½ð¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ·Ù»¡Â¦¤Ï¡¢SUGA¤Î¾¤´Ä´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1»þ´ÖÈ¾¤«¤é3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
SUGA¤Ï8·î6Æü23»þ15Ê¬º¢¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Ç¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤ÇÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
°û¼òÂ¬Äê¤Î·ë²Ì¡¢Èà¤Î·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤Ï0.227¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·´ð½à¡Ê0.08¡ó°Ê¾å¡Ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡þSUGA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯3·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ß¥ó¡¦¥æ¥ó¥®¡£2010Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½êBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡ÖHIT IT AUDITION¡×¤Ç2°Ì¹ç³Ê¤·¡¢Îý½¬À¸¤Ë¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BTS¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¤Ç¡¢¹â¤¤ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£