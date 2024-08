俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃〜)。8月14日(水)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。「2024年上半期 ViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門」で1位を獲得した心境を語りました。

パーソナリティの宮世琉弥

「2024年上半期 ViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門」1位おめでとうございます!(20歳)先月発表された「2024年上半期 ViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門」にて第1位をとらせていただきました!今日も撮影があって、久しぶりに現場で会うスタッフさんたちから「国宝級イケメンランキングNEXT1位じゃん!」って言われて、ちょっと恥ずかしかったです。でも、少し自信を持って「自分はイケメンだ!」と思いながら生きようかな。この番組「SCHOOL OF LOCK!」での最初の頃の僕を取り戻そうかな。自分で「イケメン」ってずっと言っていましたもんね(笑)。最近になってちょっと自分に自信がなくなってきちゃって、言わなくなったんです。でも、国宝級イケメンランキング1位をとったので、ちょっとだけ自信を持って言おうかな……僕はやっぱりイケメンです(笑)!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/